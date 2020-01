Chauffeurs bpost Limburg blijven aan het werk na akkoord EWH

17 januari 2020

17u21 0 Hasselt De chauffeurs van bpost Limburg legden dinsdagavond spontaan het werk neer. Ze deden dat om hun onvrede over de aangekondigde vermindering van het aantal werkdagen en het aangepaste distributiebeleid aan te kaarten. Ondertussen bereikten de vakbonden en de directie van bpost een akkoord, waardoor de chauffeurs met minimale aanpassingen aan het werk blijven.

De dertig chauffeurs hadden dinsdagavond het werk neergelegd, waardoor de aanvoer van post en kranten woensdag ernstig verstoord was. “Het was de eerste keer in de geschiedenis dat er door het transport van bpost in Limburg werd gestaakt, maar nu zat het hen heel hoog”, zegt Cindy Mertens van ACV-Transcom.

Het personeel wil zes op de zeven dagen blijven werken en is ontevreden over de manier van werken in het nieuwe distributiemodel van bpost. “Het werk zou extern naar privébedrijven overgeheveld worden en dat viel de chauffeurs heel zwaar", stelt Mertens. “Er gaat nu tachtig procent van de taken terug naar transport en voor de resterende twintig procent gaan we kijken wat nog mogelijk is." Ook wat de vermindering van het aantal werkdagen betreft, konden beide partijen tot een akkoord komen. “Het is wat teruggeschroefd, maar we hebben er alles uitgehaald. De chauffeurs mogen dus op zaterdag blijven werken”, aldus Mertens.

De staking werd woensdagavond nog opgeschort om het voorstel van de directie af te wachten. Vanaf donderdag was er dan ook geen hinder meer. “Door het akkoord tussen de vakbonden en de directie blijven de Limburgse chauffeurs aan het werk", zo bevestigden vakbonden ACOD Post en ACV-Transcom vrijdag.