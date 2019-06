Chauffeur weigert vrouw en kindje van schepen El Ouakili op de bus: De Lijn opent onderzoekt wegens racisme Toon Royackers

24 juni 2019

22u33 1 Hasselt Vervoersmaatschappij De Lijn opent een onderzoek wegens mogelijk racisme van één van de bestuurders in Hasselt. De buschauffeur weigerde vandaag volgens schepen Habib El Ouakili (sp.a) de busdeuren te openen voor zijn echtgenote en een kindje. Een andere reizigster die mee op de bus zat, stapte uit protest mee van de bus.

Schepen El Oukaili onderhandelde als voormalig schepen van mobiliteit nog mee over de buslijnen in Hasselt. Maar vandaag diende hij een klacht in bij het bedrijf, en postte hij zijn ongenoegen ook publiek op sociale media. “Normaal communiceer ik niet gemakkelijk over persoonlijke ervaringen omtrent racisme. Maar dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer water heeft doen overlopen. Mijn echtgenote is de toegang tot het openbaar vervoer geweigerd. Jouw soort gaat niet met me mee, in mijn bus!, kreeg ze naar haar hoofd geslingerd. Een vrouw die dit hoorde kreeg plaatsvervangende schaamte en stapte de bus af uit solidariteit. Nu, mijn vrouw was niet alleen. Ons kindje was bij dit incident aanwezig. Nog geen jaar oud en nu al kennis met het fenomeen racisme.”

De Lijn onderzoekt

De schepen heeft intussen de klacht ingediend bij de Lijn in Limburg. “Dat we kunnen ook bevestigen,” reageert woordvoerster Sonja Loos. “Uiteraard moeten we alle kanten van het verhaal horen, en gaan we ook vragen aan de buschauffeur wat er precies gebeurd is. Zijn dienst zat er maandag al op, toen de klacht binnen kwam. Maar we gaan hem dinsdag zeker spreken. Laten we alvast heel duidelijk zijn als het over racisme gaat: dat dulden we niet bij onze chauffeurs, en bij niemand van ons personeel. Al onze reizigers worden gelijk behandeld, welke leeftijd, geaardheid, geslacht of afkomst ze ook hebben. Tegen racisme en discriminatie treden we dus altijd op. Maar we willen eerst ook de kant van de chauffeur horen.”

‘Uw soort gaat niet mee’

Volgens de schepen riep de chauffeur ‘Uw soort gaat niet mee met mij in de bus’ naar zijn vrouw en kindje. Hij benadrukt intussen dat het voor zijn familie wel om een alleenstaand geval gaat bij De Lijn. “Iedereen is vol lof over onze Hasseltse buschauffeurs, die niet enkel de reizigers van punt A naar punt B brengen. Vaak zijn ze ook een luisterend oor en worden het goede vrienden van de reizigers. Maar wat heeft deze chauffeur nu vandaag bewezen? Heeft hij nu een leuke anekdote voor op café? Voelt hij zich nu echt beter? Voelt hij zich nu een echte Vlaming? Dat laatste mag hij al snel vergeten want de Vlaming is dapper en niet laf. Deze chauffeur is zeker geen ambassadeur voor De Lijn. Hij is niet De Lijn, noch wat het bedrijf is of waar het voor staat. Gelukkig zijn er nog moedige Hasselaren die solidair waren. De Hasselaar aanvaardt dit niet. Dit is Hasselt en waar Hasselt voor staat. Een stad waar racisme in de kiem gesmoord wordt.”