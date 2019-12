Charter moet schoolkosten op Hasseltse secundaire scholen drukken EWH

03 december 2019

14u03 0 Hasselt De Hasseltse secundaire scholen ondertekenden op 3 december samen met de Stad Hasselt een schoolcharter. Met dit charter engageert het volledige secundaire onderwijs in Hasselt zich tot het beperken van de schoolkosten, een duidelijke communicatie en correcte opvolging van de facturen.

Hoewel het schoolcharter focust op het drukken van de schoolkosten, wordt er geen maximumfactuur ingevoerd. “Het charter is in de eerste plaats een engagementsverklaring", aldus schepen van onderwijs Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Ondanks het feit dat we geen maximumfactuur kunnen invoeren, kunnen de scholen en de stad wel een engagement uitspreken om de kosten beheersbaar te houden.” Het engagement zal zich in elke betrokken school vertalen naar een nieuw of geoptimaliseerd beleid waarbij samen met ouders en andere betrokken partijen gezocht wordt naar gepast oplossingen om de schoolkosten te drukken.

Het charter moet ervoor zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen in het onderwijs. “Momenteel neemt vijf tot tien procent van de kinderen niet deel aan schoolactiviteiten omwille van de hoge kostprijs", zegt El Ouakili. “Bovendien zijn TSO- en BSO-richtingen duurder vanwege alle materialen en kledij die leerlingen moeten aankopen om de studierichting te volgen. Met het charter willen we ervoor zorgen dat de studiekeuze van jongeren niet langer bepaald wordt door het prijskaartje, maar wel door de talenten van de jongeren.”