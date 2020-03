Cent Pur Cent geeft gratis online make-uples om ook thuis achter de laptop te stralen Emelie Wojcik

23 maart 2020

13u22 0 Hasselt Het Hasseltse make-upmerk Cent Pur Cent is gestart met gratis online make-uplessen. Met haar gezonde, minerale make-up wil zaakvoerster Caroline Rigo ervoor zorgen dat iedereen zich ook tijdens de ‘lockdown light’ mooi kan voelen.

Make-uplessen zijn niets nieuws onder de zon voor Caroline Rigo. Zo organiseert ze jaarlijks een duizendtal gratis workshops bij apotheken om haar minerale make-up te promoten. Maar in tijden van corona is dergelijk nauw contact niet meer toegestaan, dus trakteert Rigo sinds zaterdagavond haar volgers op gratis online make-uplessen of tutorials.

“Ik raad vrouwen aan om de extra vrije tijd te gebruiken om hun make-upskills te verbeteren en een echte pro te worden”, knipoogt Caroline Rigo. “Als ondernemer is het een hele uitdaging om nu creatief om te gaan met je zaak. Om jezelf heruit te vinden en om te proberen je zaak en merk levend te houden. Maar door de tutorials proberen we alsnog wat business te creëren. Zo hebben we een digitale cadeaubon geïnstalleerd op onze site, om mensen die jarig zijn toch een leuk cadeau te bezorgen. Uitzonderlijk versturen we nu ook zelf producten naar de klanten. Laten we hopen dat alles weer snel zoals voorheen was.”

Bekende namen

Tijdens de online lessen toont Rigo de kneepjes van het vak. Zo leert ze haar kijkers highlighten en contouren, twee technieken die het gezicht volledig laten opklaren. Bovendien schakelt Rigo ook enkele bekende namen in die elk hun eigen favoriete make-uproutine tonen. Zo leerde presentatrice Cynthia Reekmans de kijkers al hoe ze haar ogen optisch vergroot en toonde model Elisa Guarraci hoe ze haar ‘dagtaken-make up’ omtovert tot een ‘Smokey No Smokey’-look.

Zelf ook zin gekregen om te experimenteren? Stem dan elke avond om 20:30 uur af op de Facebookpagina van Cent Pur Cent.