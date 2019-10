Celstraffen van zes jaar gevorderd voor zestal achter drugslab Kiewitstraat BVDH

24 oktober 2019

Zes mannen van middelbare leeftijd riskeren een celstraf van zes jaar en een boete van 12.000 euro voor de uitbating van een drugslab in de Kiewitstraat te Hasselt. Op vrijdag 15 maart eerder dit jaar vielen inspecteurs van politiezone LRH binnen in dit lab. Er waren toen zes personen aanwezig. Twee heren sloegen op de vlucht, maar konden later toch in de boeien worden geslagen. De materialen hadden een waarde tussen 100.000 en 200.000 euro. De procureur verwees naar de vele gedumpte drugsvaten in de provincie en de gevolgen voor het milieu en vorderde zware celstraffen. De verdediging probeerde die wat te milderen. Zo vroeg advocaat Peter Donné zich af of het lab wel zo professioneel was als wordt beweerd.