Celstraf voor Porsche-dieven BVDH

07 juni 2019

12u57 0 Hasselt Drie Porsche-dieven zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 10 en 20 maanden. Ze gingen aan de haal met een Porsche, die stond opgesteld in de Larazijstraat in Hasselt. Later werd dit voertuig teruggevonden in een loods in het Nederlandse Buchten.

Het gaat om een 61-jarige Nederlander en twee Hasselaars van 49 en 51 jaar. De Nederlander is ook veroordeeld voor de diefstal van een Volkswagen Golf op 6 augustus 2014 in Diepenbeek en ging ook lopen met verschillende voertuigonderdelen. Bovendien maakte hij ook cannabis aan. Beklaagde krijgt 20 maanden cel en een boete van 1.200 euro. Hij moet ook drie vijfde van de publieke vordering betalen, goed voor 22.881,66 euro. De oudste Hasselaar krijgt vijftien maanden cel, de jongste Hasselaar houdt het bij tien maanden. Allebei betalen ze één vijfde van de vordering (7.627,22 euro) en krijgen ze ook een boete van 1.200 euro. Aan de burgerlijke partijen moet de Nederlander in totaal 1.900 euro betalen, plus een rechtsplegingsvergoeding van 480 euro.