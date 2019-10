Celstraf met uitstel voor Hasselaar (58) die nachtlawaai op Zuivelmarkt zelf wou oplossen BVDH

08 oktober 2019

10u31 2 Hasselt Een 58-jarige Hasselaar is veroordeeld tot een celstraf van één jaar met uitstel. Op 29 april 2018 en 11 november 2018 ging hij feestvierders te lijf: één keer met een mes en één keer met een kettingslot. Naar eigen zeggen was de man het nachtlawaai rond de Zuivelmarkt beu.

Al vijftien jaar verblijft de Hasselaar aan de Zuivelmarkt. Vroeger woonde hij boven een horecazaak waar hij weinig te klagen had, maar nadat men van dat pand iets anders wilde maken, moest hij verhuizen naar de overkant van de straat. Daar bleek de situatie voor hem niet houdbaar. “Ik wist niet dat het zo erg zou zijn met het lawaai en ben twee keer de controle verloren”, gaf hij toe tijdens de behandeling.

Kettingslot en jachtmes achter broeksriem

De man stond allereerst terecht voor feiten op 29 april.Een woordenwisseling escaleerde toen in een vechtpartij waarbij hij een vuistslag uitdeelde aan het slachtoffer. Hij trok terug naar zijn huis en dook plots op met een keukenmes. Hij stak dat mes in het been van het slachtoffer. Op 11 november 2018 kwam hij opnieuw terecht in een gelijkaardige discussie. Dit keer keerde hij terug met een kettingslot van zijn brommer en een jachtmes achter zijn broeksriem.

De man zal niet effectief naar de cel moeten indien hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Zo moet hij een cursus ‘dader in zicht’ volgen en openheid bieden omtrent zijn alcoholproblematiek. De burgerlijke belangen worden aangehouden.