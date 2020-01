Cegeka-topman Stijn Bijnens: “De nieuwe gouverneur moet een marketeer zijn” Dirk Selis

29 januari 2020

14u30 0 Hasselt Stijn Bijnens (50) was tot voor kort tien jaar de directeur van de Limburgse Reconvecersiemaatschappij (LRM) en bouwde en beheerde de verschillende techcampussen in de provincie waaronder de bekende Corda Campus in Hasselt, waar enkele duizenden mensen werken. Volgens Bijnens moet de nieuwe gouverneur vooral mensen kunnen samenbrengen rond verschillende maatschappelijke thema’s.

“De nieuwe Limburgse gouverneur moet een marketeer zijn die expert is in één product: Limburg”, zegt Stijn Bijnens. “Hij of zij moet onze provincie promoten en vertegenwoordigen in Brussel en ver daarbuiten. Die nieuwe gouverneur moet verschillende mensen achter de schermen kunnen samenbrengen rond verschillende belangrijke maatschappelijke thema’s. Hij of zij moet de Limburgse politici verbinden en zorgen dat de neuzen in dezelfde richting staan. Op vlak van talentenontwikkeling heeft Limburg nog wat in te halen. Maar ook op vlak van klimaat en vrijeijdseconomie wacht Limburg tal van uitdagingen waar de nieuwe gouverneur een rol in te spelen heeft.”

