Cegeka en Youston lanceren digitaal mailplatform om bedrijven tijdens coronacrisis te ondersteunen Emelie Wojcik

03 april 2020

18u47 0 Hasselt De Limburgse bedrijven Cegeka en Youston hebben een digitaal mailplatform opgericht. Het platform moet bedrijven in staat stellen om hun werking ook tijdens de coronacrisis vlot te laten verlopen. “Zo dragen wij ons steentje bij om ondernemingen operationeel te houden op een ogenblik dat aan medewerkers wordt gevraagd om zo veel mogelijk van thuis uit te werken”, zeggen Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, en Pieter Vansynghel, CEO van Youston.

Ieder Belgisch bedrijf met minstens dertig dagelijkse poststukken kan via de Digital Mailroom, het digitale mailplatform, zijn post laten toekomen bij Youston. Het is ook mogelijk dat Youston zelf de post komt ophalen bij het bedrijf. Nadien wordt de fysieke post door Youston gedigitaliseerd en gearchiveerd volgens de voorgeschreven regels. “Door personeelsgebrek worden bedrijfsbrievenbussen vandaag vaak niet meer leeggemaakt. Hierdoor komt belangrijke informatie niet bij de juiste personen in het bedrijf terecht. Dankzij de Digital Mailroom lossen we dit probleem op”, aldus Vansynghel.

Cegeka zorgt op zijn beurt voor de digitale levering van de post bij de bedrijven. “Via onze IT-toepassingen hebben ondernemingen rechtstreeks toegang tot hun gedigitaliseerde post in de digitale werkplek waar ze nu al in werken”, legt Bart Swerts, product manager van Cegeka uit. Cegeka zorgt voor ondersteuning en begeleiding op maat van de bedrijven zodat zij van een vlotte toegang tot hun post kunnen genieten.

Veiligheid

De digitalisering en de verspreiding van de post gebeurt volgens strikte veiligheidsvoorschriften. “De informatie wordt in een beveiligde omgeving verwerkt met respect voor de bescherming van de gegevens van de bedrijven. De bedeling van de digitale post gebeurt volgens de GDPR-richtlijnen”, benadrukt Swerts.

De Digital Mailroom van Cegeka en Youston is vanaf 8 april actief. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden via de website van Cegeka. Het platform wordt de eerste twee maanden van gebruik gratis aangeboden.