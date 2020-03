Cegeka deelt 2.000 mondmaskers uit aan Limburgse thuisverplegers Emelie Wojcik

18u48 0 Hasselt Vlaamse thuisverpleegkundigen die aangesloten zijn bij CT Paramedics kunnen vanaf woensdag rekenen op maar liefst 32.450 nieuwe mondmaskers. De maskers worden per provincie verdeeld. In Limburg deelt IT-bedrijf Cegeka zo’n 2.000 maskers uit aan lokale thuisverpleegkundigen.

Het is via het Nederlandstalige Platform voor Thuisverpleegkundigen (NPTV) dat CT Paramedics de mondmaskers heeft kunnen bekomen. In Limburg gebeurt de verdeling van de maskers vanuit het gebouw van Cegeka op de Corda Campus in Hasselt. “We doen de deuren van het Cegeka-kantoor met plezier open”, zegt Gertie Delande, CEO van Nexuzhealth, de joint venture tussen Cegeka en UZ Leuven. “We hebben niet lang moeten nadenken om CT Paramedics bij te staan in de distributie van de mondmaskers. Op deze manier hopen we de zorgsector een handje te helpen in hun strijd tegen het coronavirus.”

“Aangezien thuisverplegers in de frontlinie staan tegen covid-19, is het gebruik van de juiste beschermingsmaterialen voor deze sector van essentieel belang”, zegt Mike Celis, CEO van CT Paramedics. “Enerzijds moet de continuïteit van de zorg gegarandeerd blijven. Anderzijds moeten de thuisverpleegkundigen de juiste materialen hebben om het virus niet verder te verspreiden.”

In totaal zal CT Paramedics meer dan 1.100 thuisverpleegkundigen verspreid over heel Vlaanderen van mondmaskers voorzien. Deze bevoorrading komt er om het tekort aan mondmaskers in de thuisverpleging aan te vullen.