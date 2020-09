Carpoolparkings gaan nachtje dicht voor reinigingsbeurt Emily Nees

23 september 2020

10u05 0 Hasselt Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nacht van 25 op 26 september en 2 op 3 oktober de carpoolparkings in Limburg reinigen. Tijdens de werken zal er een parkeerverbod gelden. In maart haalde de aannemer tijdens de veegacties bijna elf ton afval op. Uit de afvoerkolken werd net geen vier ton slib gehaald.

Om de hinder te beperken, zal de aannemer elke parking op één nacht – van 20 tot en met 6 uur – schoonmaken. De reiniging gebeurt grotendeels met een grote borstelwagen. Gezien daarmee niet tussen of onder auto’s kan gereinigd worden, is het belangrijk dat de parking leeg is. Door de opsplitsing in twee reeksen blijven de andere nabijgelegen carpoolparkings wel beschikbaar. Eerst is het de beurt aan Diepenbeek, Heusden-Zolder, Lummen en Maasmechelen. In oktober neemt het AWV de carpoolparkings van Halen, Hasselt-Zuid, Houthalen, Paal en Tongeren onder handen.

Omdat de carpoolparking van Maasmechelen relatief ver van de andere locaties ligt, voorziet het agentschap in samenwerking met het gemeentebestuur een tijdelijke alternatieve locatie op de gemeentelijke parking langs de Kolenmijn Limburg-Maaslaan, tegenover het voetbalstadion van Patro Eisden Maasmechelen.