Cardiologenteam van Jessa Ziekenhuis opereert voor de ogen van 250 miljoen kijkers op Russische staatstelevisie

18 december 2019

17u25 0 Hasselt Nooit eerder keken zoveel mensen cardiochirurg Alaaddin Yilmaz en zijn team op de vingers tijdens een hartoperatie. Het cardiologenteam van het Jessa Ziekenhuis werd in november namelijk uitgenodigd op een congres van cardiochirurgie in Moskou. Daar demonstreerden ze een operatiemethode die voor de Russen zo nieuw en opmerkelijk was, dat de operaties uitgezonden werden op de Russische staatstelevisie.

Voor de gelegenheid mocht een cameraploeg van de Russische staatstelevisie het operatiekwartier van dr. Yilmaz en zijn team betreden. De zender, die wereldwijd en vooral online maar liefst 250 miljoen kijkers heeft, toonde diezelfde kijkers hoe het Hasseltse cardiologenteam live een hart opereerde. Dat gebeurde tijdens het ‘internationaal minimaal invasief cardiochirurgisch congres’ in Moskou. Daar demonstreerde cardio-thoracaal dr. Yilmaz de techniek waarmee hij inmiddels wereldfaam geniet, namelijk ‘endoscopische minimaal invasieve chirurgie’ (of opereren via kleine insneden, red.). “Deze techniek geeft de patiënt meerdere voordelen", zegt dr. Yilmaz. “Wie nog actief is op de arbeidsmarkt kan kort na de operatie weer aan het werk. Ook voor de maatschappij, in termen van kosten, is dat een interessant voordeel. Bovendien hebben patiënten geen ‘ritssluiting’ over hun borstbeen, maar kleine incisies van een centimeter langs de zijkanten. Vooral voor oudere patiënten is dat een enorm voordeel omdat het niet openmaken van de borstkas revalidatie van maar liefst 6 maanden tot een jaar bespaart.”

Ondanks het feit dat de techniek al tientallen jaren wordt toegepast in zeer veel medische takken, is de toepassing in de hartchirurgie relatief nieuw. Toch ligt in het Jessa Ziekenhuis het percentage patiënten die met deze techniek geopereerd wordt op honderd procent. Daardoor geldt dr. Yilmaz als een wereldautoriteit wat de toepassing van de techniek in de cardiologie betreft en mocht hij dus zijn techniek demonstreren op het congres. Rusland maakte op die manier voor het eerst kennis met de operatiemethode.

Tijdens de live-operaties kreeg dr. Yilmaz assistentie van Greetje Vandeput (instrumenterende), dr. Silke Van Genechten (assistent) en Pascal Starinieri (perfusionist).