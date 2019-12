Cannabiswinkel Kush & Co opent maand later dan gepland EWH

16 december 2019

19u59 0 Hasselt In de Persoonsstraat in Hasselt opende maandag 16 december CBD-winkel Kush&Co zijn deuren. In deze winkel worden producten verkocht waarvan de bestanddelen afkomstig zijn van de cannabisplant. De opening werd met een maand uitgesteld wegens controle van de brandweer en de afwezigheid van politie.

“De opening van mijn winkel was voorzien voor november, maar wegens omstandigheden kon dat niet doorgaan”, zegt eigenaar Marco Vincente-Amaro. “Bij een controle van de brandweer bleek namelijk dat ik nog allerlei aanpassingen moest maken om mijn zaak brandveilig te maken. Zo moesten er extra branddeuren geïnstalleerd worden en moest ik een evacuatieplan opstellen. Die zaken nemen nu eenmaal tijd in beslag."

Volgens de brandweer zijn Marco’s producten op basis van cannabisbestanddelen in ieder geval niet de oorzaak van de extra controle. “Meneer Vincente-Amaro wil naast handel, ook horecagelegenheid aanbieden in zijn pand. Daarvoor zijn nu eenmaal extra veiligheidsmaatregelen nodig”, klinkt het bij Brandweer Zuid-West Limburg.

Politiecontrole

Wie voorlopig Kush&Co opvallend genoeg nog niet gecontroleerd heeft, is de politie. “Aangezien er bij de aankondiging van mijn opening heel wat kritiek was, heb ik besloten om van in het begin mee te werken met de politie”, aldus Marco. “Ik heb hen dus gecontacteerd met de vraag of ze niet wilden langskomen voor een controle. Al mijn producten zijn namelijk legaal, ik heb niets te verbergen. Helaas komen zij niet op afspraak een controle uitvoeren. Ik verwacht dus nog dat ze op een onaangekondigde dag in mijn winkel zullen staan. Dat voelt niet erg aangenaam, ik wil namelijk meewerken met de politie.”

Politie Limburg Regio Hoofdstad bevestigt Marco’s aanvraag om een aangekondigde controle uit te voeren. “We hebben hem vriendelijk bedankt voor de uitnodiging, maar we kunnen er helaas niet op ingaan”, zegt Dorien Baens van politie LRH. “We controleren alle zaken op het Limburgs grondgebied onaangekondigd en dus gaan we voor Kush&Co geen uitzondering maken. Indien meneer Vincente-Amaro in orde is met de wetgeving, kunnen wij bovendien weinig op voorhand doen.”

