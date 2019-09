Cannabisplantage opgerold in Stevoort RTZ

13 september 2019

16u34 0

Aan de Alkenstraat in Stevoort bij Hasselt is de politie donderdag binnengevallen in een woning. Speurders troffen er na een onderzoek een cannabisplantage van 250 plantjes aan. Alle planten werden meteen in beslag genomen. De politie kon ook twee verdachten oppakken. Zij mochten zich verantwoorden voor de onderzoeksrechter.