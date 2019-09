Campus HOGEVIJF verwelkomt 100 fladderende bezoekers Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

13u01 0 Hasselt Welzijnscampus HOGEVIJF Campus Stadspark verwelkomde vandaag 100 nieuwe bezoekers. Geen senioren deze keer, hoewel ook zij op tijd en stond nog eens rondfladderen, maar vlinders. “Ze maken deel uit van een uniek project, waarbij we op een innovatieve manier invulling geven aan een huiselijke sfeer voor de bewoners”, zegt schepen Lies Jans (N-VA).

“De vlindertuin zal gedurende het project, dat ongeveer een maand zal duren, vrij te bezoeken zijn voor iedereen”, vertelt schepen Lies Jans. “Zo kunnen onze bewoners hun familieleden uitnodigen om hen te verrassen met dit spectaculaire project binnen hun ‘eigen’ thuis. De vlindertuin zal eenvoudig te vinden zijn door de aangegeven pijlen en vlinders te volgen die je binnen HOGEVIJF zal terugvinden.”

100 poppen van exotische vlinders

De firma ‘Groen Creaties Coppin’ plaatste in een aangepaste kast eerder 100 poppen van exotische vlinders in de multifunctionele ruimte op de eerste verdieping van de zorgcampus. Binnen minder dan twee weken groeien deze poppen uit tot volwaardige vlinders, afkomstig uit Zuid-Afrika en Azië. Om de vlinders een veilige thuis te bieden en te voldoen aan al hun nodige zorgen, werd er tussen de technische dienst en het EKA-team (Ergo-Kine-Animatie) van HOGEVIJF nauw samengewerkt om de multifunctionele ruimte, waar dagelijks activiteiten plaatsvinden, om te bouwen tot een volwaardige thuis voor onze vlinders. Zo werden er door de betrokken firma planten voorzien die voldoende nectar bieden om de vlinders te voeden.

Rustig wegdromen

“Rustig wegdromen bij bewegingen van de vlinders en rustige muziek", dat is het vooropgestelde doel. “We zochten iets waarbij we de beleving van onze bewoners op de voorgrond konden zetten en waarbij ze zelf konden participeren”, vult schepen Lies Jans aan. “De bewoners kunnen alle stappen van het proces mee volgen, van opbouw van de vlindertuin, tot de levering van de poppen en verder tot de verzorging van de vlinders. Door mee te participeren in de verzorging krijgen de bewoners het gevoel een bijdrage te leveren en hebben ze een zinvolle dagbesteding. Ook hun zintuigelijke prikkels worden gestimuleerd door zich te plaatsen in de vlindertuin, waar geuren van de planten, de bewegingen van de vlinders en rustige muziek hun zullen laten wegdromen. Tegelijk is het een mooie gelegenheid om familieleden en bezoekers te betrekken. De deuren van onze zorginstellingen staan voor iedereen open.”

