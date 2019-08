Camille van ‘#LikeMe’ start in september aan Hogeschool PXL Dirk Selis

22 augustus 2019

16u28 0 Hasselt De Ketnet-musicalreeks ‘#LikeMe’ loopt als een trein, en dat is mede te danken aan Camille Dhont (18). Zij speelt de rol van de stoere Camille. Door haar plotse bekendheid wordt ze geregeld herkend, maar Camille blijft met beide voeten op de grond. Vandaag schreef de West-Vlaamse zich in aan het departement PXL Music van de Hogeschool PXL.

Camille Dhont is net 18, maar de West-Vlaamse timmert al stevig aan een carrière als actrice en zangeres. In ‘#LikeMe’ vertolkt ze de rol van Camille, een feeks die het leven van hoofdrolspeelster Caro zuur maakt.

In het echte leven volgde de West-Vlaamse actrice woordkunst/drama in het zesde middelbaar. En door haar rol in ‘#LikeMe’ krijgt ze heel wat aandacht. “Mijn vriendinnen op school zeggen dat ik nog altijd dezelfde ben. Maar ik word nu wel herkend op straat, natuurlijk. En onlangs in een shoppingcenter, waar we voor de eerste keer optraden, stonden er duizenden mensen op ons te wachten. Op het moment zelf besefte ik dat niet echt, ik vond ’t vooral heel gezellig. Pas toen ik achteraf de foto’s zag, dacht ik: wow!”, vertelt ze in Dag Allemaal. Vandaag werd Camille opnieuw herkend en wel toen ze zich inschreef aan het departement PXL Music van de Hogeschool PXL.