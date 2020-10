Cafébazen bezorgd na weekend met vervroegde sluitingsuren: “Op deze manier is het lastig om rendabel te blijven” Birger Vandael

11 oktober 2020

14u49 10 Hasselt Tijdens het afgelopen weekend moesten de caféuitbaters zich voor het eerst houden aan de nieuwe maatregelen die verplichten om de deuren om 23 uur te sluiten. Hoewel dit in de provincie overal netjes nageleefd werd, hebben de zaakvoerders het lastig met de nieuwe regels. “Ik heb de cijfers eens nagekeken en het is echt dramatisch”, zucht Kristof Grossi van café Koestal in Hasselt.

Grossi heeft met zijn café aan het Dusartplein één van de meest bezochte cafés in de provinciehoofdstad. “Toen de regels werden aangekondigd, ben ik de cijfers in de boeken eens gaan analyseren. Ik ben daarbij tot de vaststelling gekomen dat 40 procent van de omzet tussen 23 uur en 1 uur wordt gerealiseerd. Ik dacht altijd dat dat 25 procent zou zijn. Het was bijgevolg een dramatisch weekend. We hebben tot 50% minder omzet door de vroegere sluiting.”

Ramp

Niet alleen is er geen volk meer na 23 uur, ook het volk voor 23 uur bleef op veel plaatsen afwezig. “Zelfs mijn vaste klanten blijven thuis", zucht Grossi. “Het is gewoon niet de moeite om nog te komen. Op vrijdag werken veel mensen tot 18 uur. Dan moeten ze nog eten en moet men zich klaarmaken om iets te gaan drinken. Als je dan om 21 uur op café zit, is het nauwelijks nog de moeite. Dit is gewoonweg een ramp. Zonder steunmaatregelen wordt het heel lastig om nog rendabel te blijven."

Oneerlijk

Bart Sevens van Café De Kroon in Lommel vindt het jammer dat restaurants wel hun deuren mogen open houden tot 1 uur. “Dat is niet eerlijk, op die manier gaan mensen daar ook liever iets drinken", stelt hij scherp. “Ook bij ons was het dit weekend minder druk, al heeft dat ook wel met de regenval te maken. Er werd deze week opgeroepen om vroeger op café te gaan, daar heb ik helaas weinig van gemerkt. Volgens mij zijn deze maatregelen niet de juiste oplossing. Ze kunnen mensen op café veel beter controleren dan mensen bij hun thuis. Reken er maar op dat er dit weekend op veel plaatsen met meer dan vijf werd afgesproken aan huis.”

“Beste zaterdag in tijden”

Niet overal was het kommer en kwel. Jerome Fontaine van het Cosmo Café in Sint-Truiden is iets minder negatief ingesteld. “We hebben eigenlijk een zeer behoorlijke zaterdag gehad, de beste in tijden. In principe mogen we openen tot 1 uur, want we beschikken over een chef kok, maar we hebben besloten om solidair te zijn met de cafés en al om 23 uur te sluiten. We zijn immers een mix van restaurant en café. Dankzij onze aperitief komen mensen al op tijd naar ons en ze blijven duidelijk graag zitten."

Toch houdt Fontaine ook een dubbel gevoel over aan de situatie. “Ik merk dat mensen de veranderende maatregelen kotsbeu zijn, maar anderzijds wordt er ook wel een gevoel van schrik gecreëerd. Alles verliep op café nochtans correct en ik denk dat we hadden kunnen verder gaan zoals we bezig waren. De gevolgen zijn voor ons dus niet dramatisch, maar toch zorgwekkend.”