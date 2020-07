Cafébaas die klanten op zolder verstopte, moet zes weken sluiten Marco Mariotti

15 juli 2020

18u29 10 Hasselt De cafébaas die maandagnacht betrapt werd toen hij De cafébaas die maandagnacht betrapt werd toen hij dertien klanten op zolder had verstopt na sluitingstijd , krijgt naast een pv nog een zwaardere straf. Zijn zaak moet voor zes weken dicht.

De cafébaas die een zaak uitbaat aan het Hemelrijk werd op het matje geroepen door burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Een vergadering leidde tot het harde verdict: zes weken sluiten.

De eigenaar zelf schrikt en zegt dat zijn café al gesloten was. Het kon volgens hem net zo goed over een privé-ontmoeting gaan in zijn kantoor.

De politie verklaarde dat er na 1 uur nog steeds een feestje gaande was in het café. Binnen hoorden ze duidelijk zingende en lachende mensen, ondanks dat de deur op slot was. Pas na lang kloppen en bellen ging de deur open en bleken alle klanten plots verdwenen. Het pand werd doorzocht en daar stootten de agenten op 13 personen die zich hadden verstopt op de zolderruimte. Iedereen – cafébaas inbegrepen – kreeg een pv voor het niet-naleven van de coronamaatregelen.

LEES OOK. Premier Wilmès bevestigt: “Reproductiegetal ligt weer boven 1”

Sophie Wilmès wijst jongeren op hun verantwoordelijkheid: “Grote bijeenkomsten en feesten na sluitingstijd is gevaarlijk gedrag”