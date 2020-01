Café De Witte Non zoekt nieuwe uitbaters: “De ‘Non’ moet een begrip in Hasselt blijven” EWH

20 januari 2020

19u01 1 Hasselt Na acht mooie jaren geven Wim Beckers en Peter Thielemans van Café De Witte Non de fakkel door. Dat maakten de uitbaters zondagavond bekend in een Facebookpost. Ze sluiten de zaak dus niet, de ‘Non’ moet naar eigen zeggen immers een begrip in Hasselt blijven.

Wim en Peter gingen vorig jaar nog vol goede moed op zoek naar een nieuwe ‘herbergier' om hen te helpen met het reilen en zeilen van Café De Witte Non. Nog geen half jaar later gooien beide uitbaters zelf de handdoek in de ring. “We zijn hier als relatief jonge gasten aan begonnen en na zovele jaren veranderen prioriteiten in het leven wel eens”, klinkt het bij de huidige uitbaters.

Het voormalige café van onder andere wijlen Steve Stevaert en Anneke ‘Dzjat’ is al jaren een gevestigde waarde in Hasselt. Het feit dat Wim en Peter de sleutel op de deur doen, hoeft daarom ook niet het einde van De Witte Non te betekenen. De uitbaters geven namelijk graag de fakkel door en roepen geïnteresseerden op om zich te melden: “Als het idee van een rock- en metalcafé al lang in je gedachten spookt, is dit je kans!”

Jeugdcafé

De Witte Non staat al jaren bekend als een populair volks- en jeugdcafé. Ook Wim en Peter wisten de jeugd naar hun café te lokken met onder andere comedy-avonden en fakbars (feestjes van studentenverenigingen). Bovendien is het café in het studentenmilieu een gegeerde plek aangezien maar liefst vier studentenverenigingen er hun schild hebben hangen en er bijgevolg regelmatig evenementen organiseren. De aankondiging van de overname lokt op Facebook dan ook heel wat reactie uit bij de Hasseltse jeugd.

De afgelopen jaren hebben Wim en Peter geïnvesteerd in hun ‘Non’ om de zaak aantrekkelijker te maken. Een aircosysteem, vernieuwde muziekinstallatie, podium en terras moesten volk naar het jeugdcafé lokken. In hun aankondiging bedanken Wim en Peter dan ook iedereen die genoot van hun geliefde café en de bijhorende vernieuwingen. “Wij danken de ontelbare bands en comedians, de studentenverenigingen, iedereen die ons geholpen heeft in de loop der jaren, mede-uitbaters Yves en Jan en natuurlijk alle klanten en publiek die ervoor gezorgd hebben dat we onze wilde plannen van toen hebben kunnen waarmaken!”

Het café blijft voorlopig nog geopend, dus alle geplande evenementen gaan gewoon door.