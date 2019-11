Cadeautjes en leegstandbestrijding dankzij The Empty Books & Toys Shop Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

18u00 0 Hasselt In een leegstaand pand in Galerij de Ware Vrienden krijgen speelgoed en kinderboeken vanaf 20 november een tweede leven. Curieus Limburg en Curieus Hasselt slaan de handen in elkaar om in The Empty Books & Toys Shop kinderwensen te vervullen. “Iedereen wilt immers een cadeautje met Sinterklaas en Kermis”, zegt mede-initatiefnemer Tine Jans van Curieus Hasselt. “Bovendien creëren we met dit initiatief een creatieve invulling aan leegstand.”

“We willen een sociaal en duurzaam project lanceren”, vertelt Davy Vandenbroek. “Niet alle gezinnen hebben het even breed. Door het duurzame aan het sociale te koppelen geven we speelgoed dat niet zo lang gebruikt is geweest of kinderboeken die al lang zijn uitgelezen een tweede leven.” De nadruk op duurzaamheid maakt de winkel dan ook voor iedereen toegankelijk. “Het feit dat speelgoed opnieuw gebruikt wordt, is een doel op zich”, verduidelijkt Tine. “Ook mensen die niet per se krap bij kas zitten, maar bewust kiezen voor een duurzame levensstijl zijn welkom.”

Vzw Homie

Het concept is simpel: de shop start zoals de naam het zegt als lege winkel en verzamelt kinderboeken en speelgoed. De spullen worden verkocht aan democratische prijzen en de opbrengst gaat naar het goede doel. “We lieten ons oog vallen op een knap Hasselts project”, vertelt Tine. “Vzw Homie is een kleine organisatie die dak- en thuisloze jongeren ondersteunt en begeleidt naar een stabiele woonsituatie en een toekomstperspectief biedt. Oprichter Musti Onlen is een lokale held die jongeren een rustoord geeft in zijn caravan. Dit burgerinitiatief verdient het om te kunnen groeien.”

Verzamelen start nu

Het pand in Galerij de Ware Vrienden werd ter beschikking gesteld door Jo Vanhoutteghem van ECT bvba. “We betalen een klein forfait voor stroomgebruik, maar die kost is dus zeer klein. Een zeer mooie geste van de eigenaar”, stelt Davy tevreden vast. “Iedereen die zijn steentje wilt bijdragen, kan ons vrijblijvend contacteren. Vanaf nu verzamelen we speelgoed en kinderboeken die nog in goede staat verkeren.”

Wie wilt doneren, kan bellen naar het nummer 011/30.10.93 of contact opnemen met Davy (davyvandebroek@hotmail.com) of Tine (jans.tine91@gmail.com).

The Empty Books & Toys Shop is open van 20 noevmber tot 4 december van 11 tot 18 uur (zondag gesloten). Op vrijdag 22 november staat de shop ook op de weekmarkt in Hasselt.