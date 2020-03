Bussen De Lijn gaan Nederlandse grens niet meer over Dirk Selis

15 maart 2020

18u44 0 Hasselt “De bussen van De Lijn gaan met onmiddellijke ingang niet meer de Belgisch-Nederlandse grens over”, zegt woordvoerder van vervoersmaatschappij De Lijn Sonja Loos.

“Nederland gaat te los om met het besmettingsgevaar van het coronavirus. Om onze Vlaamse reizigers te beschermen, draaien de bussen van De Lijn zich dus om bij de laatste halte, vlak voor de Nederlandse grens. Voor Vlaanderen betekent dit buslijnen 45, 20 A, 62 63 met eindbestemming Maastricht”, gaat Loos verder. “Ook in Antwerpen is dat het geval voor lijnen 430, 450 en 460. In Oost-Vlaanderen gaat het om lijnen 22, 23, 42 en 43 richting Zeeland. En in West-Vlaanderen geldt dat voor buslijn 42 van Brugge richting Breskens.”