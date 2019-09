Burger King opent in Hasselt aan Kinepolis: eerste 100 klanten die verkleed zijn, krijgen gratis Whopper Dirk Selis

11 september 2019

18u09 0 Hasselt Op woensdag 18 september opent Burger King zijn 28ste restaurant in België in Hasselt aan de Kinepolis. Naast Hasselt verrijst er binnenkort ook in Bilzen een Burger King. En ze zitten in Hasselt niet om een stunt verlegen. De eerste honderd klanten die verkleed komen als een heuse KING krijgen een gratis Whopper

De voorbije weken werden, in samenwerking met de VDAB, een dertigtal nieuwe medewerkers in dienst genomen, zowel studenten als vaste crewleden, om het team te vervolledigen. De voltallige ploeg staat al te popelen om de eerste klanten te bedienen in het volledig gerenoveerde restaurant aan de Hasseltse Kinepolis. Bovendien doet het team de naam van gastvrije provincie meteen alle eer aan: de eerste honderd klanten die op de openingsdag verkleed komen als King zullen een gratis Whopper ontvangen!

Een film en een hamburger meepikken? Check!

De vroegere Quick op de Kinepolis-site werd grondig gerenoveerd en omgevormd tot een gloednieuwe Burger King. De locatie op de parking van de Kinepolis in Hasselt is natuurlijk ideaal voor burgerfans die een avondje cinema willen combineren met een Ultimate Bacon, Double steakhouse of andere lekkere snack. Met een ruime parking, een grote indoor speelruimte voor kinderen en een gezellig terras op zowel de beneden- als eerste verdieping beschikt het Hasseltse restaurant over mooie troeven. In totaal kunnen tot 347 klanten bediend worden. Het restaurant is bovendien erg gemakkelijk met de fiets bereikbaar voor studenten die hun academiejaar aanvatten aan de dichtbijgelegen campussen van PXL Hogeschool of Universiteit Hasselt. Er zullen ongetwijfeld ook heel wat bezoekers van de Ethias Arena of van Plopsaland Indoor passeren aan de drive-in.

Burger queen

Franchisé Heidi Hamerijckx mag gerust de Burger Queen van Limburg genoemd worden: ze beheert sinds vele jaren alle Quick-restaurants in de regio, en nu dus ook de allereerste Burger King van de provincie! “Het is een hele eer om de eerste in Limburg te mogen openen, maar het is ook spannend”, zegt Heidi Hamerijckx. “De Kinepolis-site is een echte trekpleister in Hasselt en het ruimere Limburg, de komst van Burger King zal alleen maar bijdragen aan de attractiviteit.” Om de opening extra in de verf te zetten, pakt Burger King uit met een leuke stunt: de eerste honderd klanten die verkleed komen als een heuse KING krijgen een gratis Whopper! “Samen met mijn team zullen we ons beste beentje voorzetten voor onze klanten. Limburg heeft niet voor niets de reputatie van de meest gastvrije provincie van het land te zijn. Ik vind niets heerlijker dan iemand die een beetje nors binnenkomt met een glimlach te zien buitengaan omdat hij goed geholpen werd”, voegt Heidi Hamerijckx er aan toe.