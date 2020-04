Burgemeester Steven Vandeput spreekt zich niet uit over eventuele afgelasting Pukkelpop: “De eindbeslissing ligt bij de overheid en de organisatie” Emelie Wojcik

11u56 0 Hasselt Nu de burgemeester van Dessel Kris Van Dijck Nu de burgemeester van Dessel Kris Van Dijck negatief advies geeft over de organisatie van het metalfestival Graspop , rijst de vraag of Hasselts burgemeester Steven Vandeput deze mening deelt over Pukkelpop. “De eindbeslissing ligt bij de overheid en de organisatie van het festival”, klinkt het op zijn kabinet.

“Het advies of de mening van burgemeester Vandeput is in deze niet echt aan de orde”, zegt kabinetschef Jan Wouters. “Uiteindelijk zullen de overheid en de organisatie samen de knoop doorhakken. De burgemeester neemt er dan ook geen standpunt over in.”

“Bovendien vindt Pukkelpop normaal gezien pas half augustus plaats. Daardoor is het voorbarig om daar nu al straffe uitspraken over te doen. Voorlopig heeft de organisatie dan ook nog geen signaal gegeven dat het festival niet zou doorgaan. Zij brengen alles vermoedelijk nog zo goed mogelijk in orde voor de zomer.”