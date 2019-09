Budget voor creatieve burgers op Tournée Locale Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

16u40 0 Hasselt De voorbereidingen van het cultureel wijkfestival Tournée Locale gaan weer vollebak van start. Nieuw dit jaar is dat stad Hasselt een budget en ondersteuning ter beschikking stelt van bewoners met creatieve ideeën. “Zij kennen hun wijk en al het creatief talent dat er woont tenslotte het beste”, zegt schepen van cultuur Joost Venken.

Na een succesvolle eerste editie van Tournéé locale in Runkst, Heilig Hart en de stationsomgeving met meer dan 4.000 bezoekers strijkt het culturele wijkfestival in het voorjaar van 2020 neer in Katarina Hollandsveld en de Kempische wijk. “We doen dat met een volledig vers programma", zegt Venken. “Op maat van alle bewoners en meer dan 30 partners.”

Burgerbudget

Nieuw dit jaar is dus dat de bewoners budget en ondersteuning kunnen vragen aan stad Hasselt een budget voor het uitwerken van creatieve ideeën. “Met deze ideeën kunnen de bewoners nu al van start in een traject dat uiteindelijk moet uitmonden in een eindproduct of toonmoment tijdens de festivalweken. Als stad stellen we hiervoor een budget en ondersteuning ter beschikking. Dit najaar start ook een experimenteel traject met de inwoners van de wijk Hollandsveld. Zij krijgen een burgerbudget waarmee ze een culturele wijkfestivaldag voor alle inwoners van Hollandsveld mogen organiseren. Wat er dan te zien en doen zal zijn? Dat beslissen de bewoners helemaal zelf! Ik kijk er alvast naar uit”, aldus Venken.

Verder programmeert het cultureel centrum bijvoorbeeld meerdere voorstellingen voor jong en oud op uitzonderlijke plekken zoals het live streamen van een concert in een rusthuis en een theatervoorstelling op het oude kerkhof. Villa Verbeelding zal samen met leerlingen van het Virga Jessecollege en Hogeschool PXL een expo opzetten waarin ze ‘wunderkammers’ of rariteitenkabinetten in mini-formaat creëren -geïnspireerd op de wijk en haar bewoners. Volgens de schepen van cultuur kunnen Hasselaren zich aan een mooi mix van voorstellingen, expo’s en workshops verwachten die buren samenbrengen en cultuur naar bijzondere plekken in de wijk haalt.