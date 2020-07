Bruno Foodcorner hekelt lokaal opgelegde maatregelen: “Geen enkel negatief advies gekregen tot sluiten” Emily Nees

25 juli 2020

15u01 1 Hasselt De twee zaakvoerders van Group Bruno zijn niet te spreken over de extra coronamaatregelen die in Leopoldsburg en Tongeren zijn genomen. “Eén dag na onze weloverwogen beslissing om al onze 20 Limburgse Bruno Foodcorners 24/7 open te houden, worden we nu al teruggefloten.”

“We kregen vrijdag nog de bevestiging van FOD Economie dat tankstations en aangelegen winkels niet beschouwd worden als nachtwinkels en bijgevolg niet moeten sluiten om 01.00 uur ’s nachts. Slechts één dag later worden we teruggefloten”, reageert Giuliano Bruno, mede-zaakvoerder van Bruno Group.

Zo heeft Marleen Kauffmann (CD&V), waarnemend burgemeester van Leopoldsburg, een sluitingstijd in het leven geroepen voor shops die aan tankstations liggen. Na 22.00 uur mogen er geen klanten meer binnen. In Tongeren is het dan weer verboden om na 22.00 uur nog alcohol te verkopen.

Eenzijdige beslissingen

“Ik heb vrijdag nog een rondvraag gedaan bij enkele Limburgse burgemeesters en kreeg geen enkel negatief advies tot sluiten.” vult directielid Angelo Bruno aan. “Hoe kunnen we duidelijkheid scheppen naar onze medewerkers en klanten als iedereen op eigen houtje zomaar eenzijdig beslissingen gaat nemen zonder overleg? Dit vind ik respectloos tegenover de ondernemers die het al zo moeilijk hebben.”

“Ook wij vinden veiligheid heel belangrijk en willen net als iedereen het coronavirus terugdringen, maar vragen wel duidelijkheid van de overheid. Zo hebben we in onze shops nooit grote problemen gekend tijdens de coronacrisis”, vervolgt Giuliano Bruno. “Daarnaast is er ook een goede communicatie met de lokale politie. Dat wij nu zomaar gestraft worden voor de uitspattingen van enkelingen gaat voor ons toch wel een burg te ver. Dit is niet transparant en verwarrend voor onze klanten en medewerkers.”