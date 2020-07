Exclusief voor abonnees Bruidspaar moet gastenlijst alweer herbekijken: “We hebben al veel tranen gelaten” Emily Nees

28 juli 2020

15u14 0 Hasselt De Nationale Veiligheidsraad heeft maandag aangekondigd dat het aantal gasten op ceremonies en huwelijk opnieuw wordt beperkt. Er zijn slechts 10 personen toegelaten op een trouwfeest. De beslissing vormt ook voor Sara Moermans (23) en Xavier Bellefroid (28) een enorme domper op de feestvreugde. “Na de persconferentie heerste bij ons vooral een gevoel van ongeloof. We mogen op restaurant met heel wat vreemden rondom ons, maar met een grote familie dineren op de trouw kan niet”, klinkt het bij toekomstig echtpaar uit Hasselt.

“Toen we gisteren te horen kregen dat de bubbel van 15 mogelijk beperkt werd, voelden we de bui al wel hangen”, geeft Sara toe. “Maar we zijn nog altijd een beetje in shock van gisteren.” Ze verwijst hiermee naar de verstrengde maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft opgelegd wat betreft ceremonies en huwelijken.

