Brouwerij Martens herlanceert iconische Sezoens: “We willen moderne bierdrinker verleiden” Dirk Selis

17 juli 2020

18u10 1 Hasselt Brouwerij Martens brengt twee nieuwe bieren op de markt: Sezoens Original en Sezoens Aparta. De brouwerij wil inspelen op de moderne bierdrinker die op zoek gaat naar speciale bieren vol smaak, maar zonder een overdaad aan alcohol. “Effe anders dus”, zegt de negende generatietelg Bob Martens (28), verantwoordelijke voor het nieuwe gamma.

“Sezoens was decennialang een sterk biermerk, vooral op de Limburgse thuismarkt”, steekt Bob Martens van wal. Hij is de jongste telg van het oudste familiebedrijf van Limburg. Brouwerij Martens uit 1758 bestaat al 262 jaar. “Die draad gaan we nu opnieuw oppikken. De smaak en het drinkgedrag van de moderne bierdrinker zijn sterk geëvolueerd de laatste jaren. Consumenten gaan op zoek naar nieuwe bieren die net effe anders zijn. Citrus, hop en kruidigheid staan bovenaan de waardeladder van de consument en daar spelen we op in met ons nieuwe gamma. De Sezoens Original is een opgefriste versie van het origineel. De lichte hoptoetsen, de citrusaccenten en het alcoholpercentage van 6% zijn behouden, maar opnieuw uitgebalanceerd.”

Zomerbier

“De Sezoens Aparta is dan weer een witbier met een heel aparte kruidigheid en net als de Original een echt zomerbier”, gaat Martens verder. “In het najaar volgt er nog een eigenzinnig kriekbier dat inspeelt op de toenemende belangstelling voor ‘sour’ bieren en een wat steviger amber winterbier. Zo is de cirkel rond. Het wintermanneke reikt opnieuw de hand naar het zomermanneke.”

Bak met 12 stuks

Ook de verpakking en etikettering zijn aangepakt. De nieuwe etiketten zijn ontworpen met respect voor de brouwerijtraditie, maar in een hedendaagse stijl. “De twee bieren zullen onder meer verkocht worden in een bak met 12 stuks, veel handiger te hanteren dan de klassieke bak met 24 flesjes. Sezoens Original en Sezoens Aparta worden in eerste instantie in Limburg in de markt gezet, daarna volgen de rest van België, Nederland en, waarom niet, de rest van de wereld”, besluit Martens.