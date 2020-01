Broeikasbomen, bloemenweiden en tegeltuinen moeten Hasselt groener maken Emelie Wojcik

22 januari 2020

18u05 0 Hasselt Ook dit jaar kunnen Hasselaren hun steentje bijdragen aan de vergroening van hun stad. Eerder kon dat al door de aanvraag van een gratis broeikasboom, tegenwoordig verdeelt de stad ook gratis zakjes bloemenzaad om inwoners aan te sporen bijenvriendelijke bloemenweiden of tegeltuinen aan te leggen.

De actie rond de broeikasbomen is ondertussen aan haar twaalfde editie toe. Vorig jaar plaatsten maar liefst 7.000 Hasselaren een boom, goed voor evenveel nieuwe bomen en planten in de stad. In totaal leverde de actie zelfs 61.573 extra bomen en planten op. Maar het stadsbestuur ziet dat aantal liefst verder stijgen en roept nu haar inwoners op om gratis bloemenweiden en tegeltuinen in te richten. “Het klimaat verandert en dat voelen we ook in Hasselt", zegt Joost Venken, schepen van Milieu en Klimaat (RoodGroen+). “We willen ons als stad wapenen tegen veranderingen zoals hittegolven en een meer geconcentreerde regenval. Daarvoor is meer groen nodig, zowel binnen de openbare ruimte als bij Hasselaren thuis. Bomen en planten koelen namelijk af, nemen water en CO2 op en zuiveren de lucht.”

Bijenvriendelijkste gemeente

Eind december vorig jaar werd Hasselt verkozen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. “Die titel stimuleert ons om nog extra aandacht te vragen voor het lot van de bij en andere insecten", aldus Venken. “Dat doen we door zowel het openbaar domein bijenvriendelijk in te richten, als de Hasselaren en hun tuin bij dit project te betrekken. Daarom geven we Hasselaren nu de kans om naast de gratis broeikasboom, nu ook een van de 2.000 gratis bloemenzakjes te bestellen. Met zo’n zakje kunnen Hasselaren een bloemenweide van vier vierkante meter in de tuin aanleggen.”

Maar ook Hasselaren zonder grote achtertuin kunnen hun steentje bijdragen. Zo kan iedereen met een woning die grenst aan een openbare stoep een tegeltuin aanvragen. Tegeltuintjes bestaan al langer in Hasselt, maar het initiatief is vrij onbekend bij de inwoners.

Wie alvast overtuigd is van de tegeltuintjes is Sarah Guilliams, een inwoonster van Runkst. “Ik zag dat een van mijn buren zo'n tegeltuintje had en ik was meteen enthousiast”, aldus Sarah. “Ik heb dan een bericht geplaatst in de lokale Facebookgroep om de tuintjes meer bekendheid te geven. Net zoals vele anderen wist ik namelijk niet dat je die gewoon gratis kon krijgen. De reactie op mijn bericht was zo groot dat we collectief een aanvraag deden om in onze straten tegeltuintjes te plaatsen.”

Boom op Grote Markt

Bij de aanvraag voor extra groen kunnen Hasselaren kiezen uit zes soorten bomen of heesters, naargelang de grootte van hun tuin of terras. Zo kunnen inwoners met een grote tuin kiezen voor een notelaar of doornloze valse christusdoorn. Van die laatste zal vanaf februari alvast een veertien meter hoge boom op de vernieuwde Grote Markt prijken. Eigenaars van middelgrote tuinen kiezen dan weer beter voor de laagstam perenboom of sporkehout en Hasselaren met stadstuintjes krijgen de keuze tussen een pakket met diverse frambozen of stokrozen.

Geïnteresseerde Hasselaren kunnen zich tot en met 1 maart 2020 aanmelden via de website van de stad. Wie niet over digitale middelen beschikt, kan terecht aan de onthaalbalie van het stadhuis 't Scheep.