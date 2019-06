Brandoefening in gerechtsgebouw toont hoeveel volk er echt werkt Birger Vandael

19 juni 2019

Vanmiddag vond in het gerechtsgebouw van Hasselt een brandoefening plaats. Iedereen in het groteske gebouw moest zich buiten op de lange oprit opstellen: rechters, advocaten, beklaagden en journalisten. Gelukkig was het zonnetje van de partij. Een inventaris van alle mensen werd niet gemaakt, maar het werd wel duidelijk hoeveel mensen er werkelijk in het gebouw werken. Dat aantal loopt op tot 450 personen, al werken die niet allemaal op hetzelfde moment. Nochtans kan je ooit door het gebouw lopen zonder één levende ziel tegen te komen. Doordat er vandaag flink wat bezoekers waren in de rechtbank, stonden er bijgevolg ook zo’n 400 mensen buiten. Na een halfuurtje mocht iedereen weer naar binnen gaan, al zorgde het hele gebeuren voor de nodige vertragingen.