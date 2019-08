Bpost ontslaat jobstudent die postzak verstopt RTZ

22 augustus 2019

13u01 0 Hasselt Bost heeft deze week een student-postbezorger ontslagen, nadat bleek dat hij één van de postzakken die hij moest bedelen verstopt had. Buurtbewoners van de Runksterkiezel in Hasselt vonden het de voorbije maanden al vreemd dat ze helemaal geen brieven en kaartjes meer ontvingen.

Kranten werden overigens wel nog gewoon bezorgd. Bpost startte met een onderzoek, en kwam uit bij de jobstudent die de post de voorbije twee weken in de buurt moest verdelen. Al snel bleek dat hij de postzak in het distributiecentrum waar hij aan de slag was, verstopt had. Hij werd door de post meteen de laan uitgestuurd. Een ervaren postbode neemt zijn ronde nu voorlopig over, en zal proberen de achtergebleven post zo snel mogelijk alsnog te bezorgen aan de buurtbewoners.