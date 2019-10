Borduursels, pluimen en glitter tijdens SMUK in Modemuseum Hasselt Lien Vande Kerkhof

12 oktober 2019

13u33 0 Hasselt Liefhebbers van mode - met de nodige opsmuk - kunnen vanaf vandaag hun ogen rijkelijk de kost geven in ‘SMUK’, de nieuwste expositie in het Hasseltse Modemuseum. De tentoonstelling toont kleding, accessoires en couture opgesmukt met borduursels, pluimen, parels, stenen, pailletten, schelpen en andere curiosa die zowel historische als hedendaagse luxemode typeren.

“In een maatschappij waarin fast fashion domineert wil SMUK stilstaan bij het ambachtelijke en duurzame karakter van bepaalde technieken die gehanteerd worden in de luxemode-industrie”, laat schepen van cultuur Joost Venken zich enthousiast uit over de tentoonstelling. “Bezoekers maken kennis met de verschillende ateliers die instaan voor het borduurwerk, de artificiële bloemen en de veren en krijgen de kans technieken van dichtbij te onderzoeken door zelf iets te maken.”

De rococo

Wie over de vloer komt wordt als het ware in de tijd terug gekatapulteerd: halte achttiende eeuw. Tijdens de rococo vierde gedecoreerde kledingstukken hoogtij en dosten zelfs nette heren zich rijkelijk uit met geborduurde jassen en vesten. De industriële revolutie zorgde ervoor dat ontwerpers in hun zoektocht naar exclusiviteit en vernieuwing hun handwerk meer en meer aanvullend met machine- en computergestuurde technieken. Ook de meest experimentele technieken van de laatste jaren zoals lasercutting en 3D-printing komen aan bod.

Wonderkamer

In de wonderkamer kunnen bezoekers zelf een eigen sierspeld of manchetknoop maken aan de hand van moderne technieken, zoals computergestuurd borduren, lasercutting en 3D-printing. Een andere wonderkamer onthult de inrichting van een klassiek atelier van de borduurder, de pluimen- en de bloemenmaker.

Bekende ateliers zoals Hurel, Lesage en Lemarié krijgen een centrale plaats en het campagnebeeld voor SMUK is van de hand van de beroemde fotograaf Tim Walker. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 8 maart 2020.