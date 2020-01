Bomvolle kathedraal neemt afscheid van Louis Kreemers (16): “We hadden nog zoveel met jou willen delen” Birger Vandael

18 januari 2020

15u20 3 Hasselt In de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal werd vanmiddag afscheid genomen van de veel te jong overleden Louis Kreemers (16). De jonge Hasselaar stierf vorige week vrijdag aan een hartafwijking. Het werd een prachtige dienst, opgebouwd met hartverwarmende getuigenissen en pakkende bijdrages. Louis werd door familie en vrienden van onder meer de scouts en de basket prachtig beschreven als een “man met een gouden hart”.

De kathedraal was veel te klein voor het afscheid van Louis. In de zijbeuken en achteraan stonden troepjes mensen recht om de plechtigheid te volgen. Mensen konden alles ook volgen via de schermen, waarop tijdens de intermezzo’s mooie foto’s uit het leven van Louis werden getoond.

Louis werd vorige week levenloos in bed aangetroffen. Bij een autopsie kwam aan het licht dat hij een ernstige hartaandoening had. In de afscheidsplechtigheid werd stilgestaan bij het plotse verlies. “Onaanvaardbaar", klonk het in een mooi gedicht van vader Hans, die zijn zoon omschreef als “goedlachs, opgewekt en verstandig”. Mooi woorden die door mama Anneleen en andere familieleden werden aangevuld: “Je was bereid jezelf te geven aan een ander. Je keek nog zo uit naar de toekomst. We zullen de unieke momenten met jou onthouden en koesteren.”

De meter van Louis vertelde over de kinderjaren van haar petekind. “Ik zie je nog als kleine man in het pashokje staan omdat je bruidsjongen zou zijn bij ons. Je was zo’n attente, beleefde en knappe jongen en je was altijd dankbaar om de kleinigheden die ik je gaf."

“Chill”

De tante van Louis beschreef hoe de komst van de jongen een prachtig moment was voor de familie. “Je was en zal altijd de eerste zijn die onze familie verwarmde. Ik was een trotse tante en je was ook een zoon en kleinzoon waar iedereen fier op was. Ik koester jouw speech op onze trouw, toen je nog maar vijf jaar was. Ze zeiden ooit dat je lui was, maar ik verdedigde en zei dat je “chiller” was dan de rest. Je genoot van het lekkere eten bij oma en stond met een glimlach in het leven. Nu kijken we samen naar de sterren naar jou... Je bent bij God in de hemel, maar wij dragen je voor altijd in ons hart.” De grootouders lieten via het gedenkkaartje weten dat ze hun gele pudding vanaf nu “Louis-pudding” zullen noemen.

Scoutsvrienden

Om alle mooie tekstjes en herinneringen aan Louis een plaats te geven werd deze week al een website opgericht waarop vrienden en familie hun gevoelens konden delen. Heel wat van die vrienden maakte Louis bij de Scout Sint-Martinus den XXIde, waar hij een graag gezien lid was. “Twee weken geleden gingen we nog samen naar Amsterdam en ook op Pukkelpop beleefden we prachtige tijden. Ik was in tranen toen ik het nieuws hoorde”, vertelde een vriend. “Je was een vriend van iedereen, zag het goede in iedereen en had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat maakte je een voorbeeld voor velen!” Louis werd ook beschreven als de man die net iets langer wilde dansen dan de rest. “We hadden nog zoveel met jou willen delen”, vertelde een scoutslid.

Muzikaal werd de dienst opgefleurd met een akoestische versie van een Franse chanson en met een mooie versie van ‘Bella Ciao’ (het Italiaanse nummer dat vooral bekend is van ‘La Casa de Papel’, red.). Bij de laatste groet werden ‘See you again’ (Wiz Khalifa), Memories (Maroon 5) en 21 Years (TobyMac) afgespeeld. Er was zoveel volk in de kathedraal, dat de playlist een keertje werd herhaald. Opvallend was ook hoe verschillende mensen een foto van Louis op hun borst hadden gespeld. Iedereen kreeg bovendien een soort festivalbandje mee met daarop de naam van Louis (de ‘o’ is als hartje getekend). Het is een teken dat de jongeman niet vergeten zal worden.