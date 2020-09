Bomen versieren, bellenblazen en fietsen in natuur: actievoerders De Groene Delle vieren dit weekend feest in Hasselt

Hasselt

Dit weekend vieren de actievoerders van De Groene Delle feest in Hasselt, want het natuurgebied blijft dan toch . Zaterdag is er een mars rond de kleine ring en op zondag kunnen fietsfanaten genieten van een uitgestippelde fietsroute naar, uiteraard, De Groene Delle. Een finale toost aan alle actievoerders, ondertekenaars en bezwaarindieners wordt op dinsdagavond gebracht aan ‘t Scheep tijdens de gemeenteraad.