Bol & Orchestra zoekt pianisten voor recordpoging Emelie Wojcik

09 december 2019

16u41 0 Hasselt Bol & Orchestra Hasselt zoekt 200 pianisten voor een recordpoging naar aanleiding van Piano Day op 28 maart 2020. De pianowinkel wil die dag de pianisten op 100 akoestische piano’s het stuk ‘2000 Fingers’ van Pieter Swerts laten spelen.

Maar liefst tweeduizend muzikale vingers zijn nodig om het gelijknamige stuk dat Pieter Swerts speciaal voor de gelegenheid componeerde, te spelen. “Twee jaar geleden organiseerden we al een soortgelijk evenement met 100 pianisten”, zegt Vanessa Novak van Bol & Orchestra. “Toen hadden we helaas niet door hoe speciaal dat wel niet was. Bijgevolg werd er geen deurwaarder op de hoogte gebracht. Veel klanten hebben ons ondertussen gevraagd om het evenement opnieuw te organiseren. Deze keer pakken we het grootser aan en mét deurwaarder welteverstaan.”

Dat de klanten enthousiast zijn, merkt Vanessa aan de inschrijvingen die binnenlopen voor de recordpoging. “Ondertussen kunnen we al op de aanwezigheid van meer dan honderd pianisten rekenen, maar we zijn nog steeds op zoek naar helpende handen”, aldus Vanessa. “Iedereen mag zich inschrijven, maar een zekere ervaring is wel vereist. Om ‘2000 Fingers’ te kunnen spelen, is toch minstens vier jaar ervaring nodig. Maar geen nood, voor de pianisten die minder zeker zijn van hun stuk zullen we na de kerstvakantie nog repetities inplannen.”

Wereldrecord

Als de recordpoging lukt, heeft Bol & Orchestra een Belgisch en Europees record te pakken. De pianostunt zal dan ook onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen staan. “Het is nog onduidelijk of de recordpoging ook een wereldrecord zou kunnen zijn”, zegt Vanessa. “Er bestaat al een record waarbij zeshonderd pianisten samen speelden, maar zij deden dat, in tegenstelling tot ons, onder begeleiding van een symfonisch orkest. Het valt dus nog af te wachten of onze recordpoging voldoende uniek is om ook een wereldrecord te zijn.”

De dag van de recordpoging wordt het optreden van de tweehonderd pianisten live uitgezonden op groot scherm. Daarnaast voorziet de pianowinkel onder andere foodtrucks en kinderanimatie om van de stunt ook een gezellig samenzijn te maken.

Geïnteresseerde pianisten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@orchestra.be.