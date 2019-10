Boek onthult: hoe Hasselt écht een jeneverstad werd Toon Royackers

10u47 0 Hasselt Groot feest afgelopen weekend in Hasselt. De jenever vloeide weer uit het borrelmanneke en op de Grote Markt werd geklonken met de betere merken. In het rijkelijk gedocumenteerde jenevermuseum ontdek je de geschiedenis van Hasselt als jeneverstad. Maar die geschiedenis is niet helemaal compleet, zo ontdekte schrijver Jos Sterk. Hij doorzoekt al jarenlang archiefstukken uit de 19de en 20st eeuw en die tonen hem toch ook een ander beeld.

“Vandaag is jenever een handelsmerk van de stad Hasselt,” weet auteur Sterk. “Dat is het al enkele eeuwen, maar vanaf de eerste helft van de 19de eeuw heeft de jeneverindustrie sterk aan belang gewonnen. Harde bewijzen zijn er eigenlijk niet te vinden: maar een groot deel van die productie moet er gekomen via ‘sluikstoken’. Bestaande stokerijen hadden extra verborgen productiecapaciteit. Soms zelfs in verborgen tunnels. Economisch was dat uiteraard zeer rendabel, zeker voor stokers die ook ossen in hun stallen hadden staan. Die beesten waren dol op de draft die overbleef na het stoken van jenever. Het bleek zelfs een perfect middeltje om hen versneld vet te mesten. Een ideaal businessmodel was geboren: je stookt - al dan niet legaal jenever die je voor een aardige som kunt verkopen, én je houdt draft over waarmee je je veestapel versneld kunt vetmesten. Twee keer winst, dus. Ik lees in de erfenissen uit de vooral de tweede helft van de 19de eeuw hoe rijk sommige Hasselste stokers wel waren geworden. Sommige bezaten hele kasteeldomeinen.”

“Of er dan geen controles waren op illegaal stoken. Jawel,” weet Sterk. “Maar daar viel natuurlijk een mouw aan te passen. Als je veel geld had, was het makkelijker om de controleurs aan je zij te krijgen. Die knepen een oogje dicht als je maar betaalde: in geld of jenever. Grote Hasseltse jeneverstokerijen zijn toen ontstaan, of ze hebben zo hun kennis opgedaan. Ik vond ook enkele grappige anekdotes in oude documenten. Zo heeft een veehouder-stoker ooit het verkeerde spul gevoed aan zijn ossen. Gevolg: ze werden helemaal zat, omdat ze alcohol gekregen hadden. De kudde brak waggelend uit en liepen rond over straat. Het scheen niet eenvoudig te zijn om ze terug in hun weide te krijgen.”

In de tweede helft van de negentiende eeuw liep het echter mis. “Plots werd het goedkoper om via de zee Argentijns vee naar Europa te verschepen. Daar zaten de Hasseltse veehouders met hun vetgemeste ossen, die ze aan de straatstenen niet meer kwijt geraakten. Het businessmodel stuikte in elkaar. Maar de kennis om jenever te stoken bleef wel bewaard. En ook de regels veranderde. Langzaam werd het drankje inderdaad een erkend handelsmerk van onze stad. Vandaag klinken we op de kennis van twee eeuwen oud, die zo onze rijke voorouders vaak in het geniep hebben opgedaan.”

Jos Sterk heeft een boek geschreven over een stukje geschiedenis van de Hasseltse jenever, waarin veel aandacht wordt besteed aan de rijke grafmonumenten van de Hasseltse stokers op het oud kerkhof aan de Kempische Steenweg. Dat is vanaf volgende week te koop bij de lokale Standaard boekhandel.