Black Mamba maakt komaf met tinnitus in Café Café Emelie Wojcik

28 november 2019

17u26 0 Hasselt Een maand lang moest Noonah Eze, alias dj Black Mamba haar muziek links laten liggen door een acute tinnitus. Momenteel is haar gehoor deels hersteld en tourt ze door Vlaanderen ten voordele van De Tuut van Tegenwoordig, een organisatie die mensen met tinnitus helpt. Op 29 november houdt ze samen met dj Yooth halt in het Hasseltse Café Café.

Hoewel ze nog een zachte ruis in haar linkeroor hoort, is Black Mamba volledig klaar om opnieuw achter de draaitafel te staan. Sinds begin november organiseert ze feestavonden genaamd ‘Mo Mamba’ waarbij ze andere dj’s uitnodigt om samen back-to-back te gaan. “De eerste keer dat ik terug een set speelde was enorm spannend. Ik had nog nooit eerder een maand niet gespeeld", zegt Noonah.

Black Mamba keert nu dus ook terug naar Hasselt. “De set van Yooth en mezelf stond eigenlijk al een hele tijd ingepland bij Café Café, maar door mijn acute tinnitus kon het niet doorgaan”, zegt Noonah. Nu ze terug kan draaien, kan de dj de draad dus oppikken. “Ik neem morgen Yooth mee naar Hasselt, hij is volgens mij een van de betere Belgische dj’s. De muziekstijlen van beide dj’s passen volgens Noonah perfect bij elkaar, de Hasselaren mogen dus een feestje verwachten.

De opbrengst van de ‘Mo Mamba’-avonden gaan naar De Tuut van Tegenwoordig. “Het was vrij vanzelfsprekend voor mij om die organisatie te steunen”, aldus Noonah. “Ik vind het belangrijk dat mensen de juiste informatie rond gehoorbescherming krijgen. De organisatie zal dan ook aanwezig zijn om feestgangers van gehoorbescherming en informatie te voorzien.”

De dj-set van Black Mamba en Yooth begint om 23:45 uur in Café Café. Tickets zijn verkrijgbaar aan de kassa en kosten vijf euro. Verder houdt Black Mamba halt in Brugge en Antwerpen. Daar zal ze samen met Faisal en DTM Funk sets spelen.