Bistro De Tafelhut nieuw op Winterland Lien Vande Kerkhof

02 oktober 2019

08u05 0 Hasselt Liefhebbers van winterse romantiek en gezelligheid kunnen van 23 november tot 5 januari weer terecht in het Hasseltse Winterland. Het concept pakt dit najaar uit met een nieuwe naam: Bistro De Tafelhut, van de Hasseltse dancing Lorka.

Bistro De Tafelhut, naast de spiegeltent ‘Crystal Palace’, zal 60 zitplaatsen tellen en wordt gerund door de Hasseltse horecafamilie Vanierschot, die al meer dan 50 jaar eigenaar is van dancing Lorka.

Verder blijft alles grotendeels bij het oude: ook het Grand Café met de Aspen Lounge zal dit jaar de hongeren spijzen en de dorstigen laven in het hart van Winterland. Verder vormt ook de 1.000 vierkante meter grote ijspiste wederom één van de blikvangers en bestaat de rest van het terrein uit een grote kerstmarkt.

De kerstmarkt en de attracties in Winterland openen op weekdagen om 12 uur en in het weekend om 11 uur. Samen met de ijspiste sluiten ze om 22 uur. Het feestje in het Grand Café eindigt om middernacht, behalve op oudejaar.