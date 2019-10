Bioracer, Crème de la Crème en Luminex winnen Limburgse Exportprijzen Dirk Selis

02 oktober 2019

11u56 0 Hasselt Dit jaar nemen Luminex, Crème de la Crème en Bioracer de Limburgse Exportprijzen mee naar huis. Voka Limburg bekroonde gisteren de drie ondernemingen voor hun goede exportresultaten.

Om het exporterend karakter van Limburgse bedrijven in de verf te zetten, reikt Voka - Kamer van Koophandel Limburg de Limburgse Exportprijs uit. Dat gebeurde tijdens het evenement ‘The World For Smarties’ op Corda Campus. Gouverneur Herman Reynders en Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie van Voka – KvK Limburg reikten de prijzen uit in drie categorieën. Bij de middelgrote en grote ondernemingen (meer dan 10 miljoen omzet red.) won Bioracer de prijs voor Europower Generators en Kaasbrik. “73% van de omzet komt er door export van in Tessenderlo ontwikkelde systemen, productietechnieken en salesmodellen met aandacht voor het milieu. Met 700 medailles op Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen weten ze zich als geen ander te differentiëren”, oordeelde de jury.

Miljoenendeal in Midden-Oosten

In de categorie kleine ondernemingen (minder dan 50 werknemers en 10 miljoen omzet red.) kraaide Crème de la Crème victorie. De andere genomineerden waren Doxis Lighting Factory en Thermo-Clean. “De ijsfabrikant realiseert 43% van de omzet dankzij export. Het is met andere woorden de bestaansreden voor hun onderscheidende en gezonde producten. Vorig jaar haalden ze zelfs een miljoenendeal voor het Midden-Oosten binnen”, wist de jury te vertellen. Tot slot werd er ook een exportprijs uitgereikt aan de born globals, ondernemingen die kort na hun opstart bewust kiezen voor export om groei te realiseren. Hier ging Luminex met de overwinning aan de haal en laat zo Arkite en Ugentec achter zich. “Het bedrijf valideert haar vernieuwende technologie met sterke internationale partners en zet zo een sterk Limburgs merk op de wereldkaart. Luminex dankt 95% van haar omzet aan export”.

Levensbloed

“Export is het levensbloed van onze Limburgse economie. We moeten ondernemingen dus blijven aanmoedigen om de internationale stap te zetten. Internationaal ondernemen is dan ook een speerpunt in ons Strategisch Actieplan Limburg tot de Vierde Orde (SALVO), ons ondersteuningsplan voor de Limburgse economie”, besluit gedelegeerd bestuurder van Voka Johann Leten.