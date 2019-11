Binnenkoer Jenevermuseum etaleert symbolisch kunstwerk Lien Vande Kerkhof

06 november 2019

08u02 0 Hasselt Limburgse kunstenaar Patrick Ceyssens gebruikt de binnenkoer van het Hasseltse Jenevermuseum als decor voor zijn allernieuwste kunstwerk. In het kader van SCREEN IT, de vijfde editie van de Stadstriënnale Hasselt-Genk, creëerde hij de installatie ‘Incidentally Insights #3’, die van 8 november 2019 tot en met 3 mei 2020 bewonderd kan worden in het hartje van de jenevergeschiedenis.

.“Het gerasterde beeld is een beeldige aanval op de geest onder invloed van alcohol”, vertelt de kunstenaar. “Dit nieuwe transparante beeld is constant beweeglijk, het is bijgevolg de waarneming van de verschuiving en de onrust. Elke toeschouwer zal het kunstwerk dus anders waarnemen en wordt zelf kunstenaar.”

Patrick Ceyssens is sinds 1987 actief als onafhankelijk artiest en heeft zichzelf ontwikkeld tot een multidisciplinair kunstenaar. Hij is bekend om zijn schilderijen, tekeningen, installaties en videoprojecten.Naast artiest is Ceyssens ook docent aan de PXL-MAD in Hasselt en wordt hij geregeld gevraagd als gastlector aan hogescholen en universiteiten.

Geen evidente plek voor kunst

“Eerder prikkelden we de bezoekers van het Jenevermuseum al met artistieke werken van Koen Vanmechelen, Anne-Mie Van Kerckhoven, Leo Copers, Guy Rombouts, Peter de Cupere en Frieke Janssens. We zijn heel trots dat we het monumentale werk van Patrick Ceyssens aan dit lijstje kunnen toevoegen”, vertelt schepen van cultuur Joost Venken. “Het Jenevermuseum is geen evidente plek om kunst te tonen. Het is ook steeds een hele uitdaging voor een kunstenaar om een link te leggen met ons museum en het verhaal dat we er vertellen. Patrick Ceyssens slaagt daar voortreffelijk in.”

Themathiek van alcoholconsumptie

“De symboliek van Ceyssens’ werk gaat perfect samen met de thematiek van alcoholconsumptie die in het Jenevermuseum belicht wordt. Zo bevat onze museumcollectie ook beelden, foto’s en affiches waarin dronken mensen te zien zijn en hebben we een interactieve zone die de impact van alcohol op onze zintuigelijke waarnemingen en ons gedrag illustreert”, aldus Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum.