Bijkomend deel Koning Albertstraat wordt vervroegd vernieuwd Emelie Wojcik

30 april 2020

13u08 0 Hasselt Vroeger dan voorzien werd begin mei het eerste deel van de Koning Albertstraat vernieuwd. Tussen de Grote Markt en de Ridderstraat werd de bestaande bestrating opgebroken en vervangen door dezelfde kasseien als op de Grote Markt. Door het vlotte verloop van de werken wordt nu ook het voorste gedeelte van de bekende winkelstraat vernieuwd.

“Eind deze week is de nieuwe bestrating tussen de Grote Markt en de Ridderstraat klaar. Dan rest er ons enkel nog de afwerking, zoals het met hout bekleden van de zitbanken”, zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Ondertussen werken de nutsmaatschappijen verder aan de plaatsing van een nieuwe hoogspanningskabel tussen de tweede helft van de Koning Albertstraat en de hoogspanningscabine ter hoogte van de Kezerreme. Dat gebeurt als voorbereiding voor de komst van een nieuwe supermarkt.”

Voor de plaatsing van de hoogspanningskabel wordt langs de handelszaken met oneven huisnummer een sleuf gegraven. Hiervoor wordt de zone tussen de winkelpanden in kwestie en de betonnen middenstrook volledig opgebroken. “Omdat we ook in dit deel van de Koning Albertstraat de bestrating willen vernieuwen, leek het ons zinloos deze sleuf tijdelijk te herstellen. Daar gaan we ook de weghelft van de Koning Albertstraat, tussen de Ridderstraat en het beeld Paardenkracht, al vervroegd te vernieuwen.”

In totaal duren de werken aan het tweede gedeelte van de Koning Albertstraat twee tot drie weken. Daarna moet de nieuwe bestrating er nog vier weken uitharden en is er nog geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Bij de heropening van de handelszaken zijn de werken wellicht nog niet volledig klaar. Leveringen kunnen dan plaatsvinden via de weghelft die pas later dit jaar vernieuwd wordt.