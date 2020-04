Biezenstraat krijgt vernieuwde stoepen en fietspaden Emelie Wojcik

30 april 2020

17u35 0 Hasselt Vanaf maandag 4 mei 2020 vernieuwt de stad Hasselt de stoep aan de buitenzijde van de Boerenkrijgsingel, tussen de Grote Lindestraat en de Sint-Truidersteenweg. Aansluitend worden vanaf vrijdag 8 mei nieuwe stoepen en fietspaden gelegd in de Biezenstraat, tussen de Singel en de slagboom onder de autosnelweg. Ook krijgt de weg er een nieuwe toplaag.

“Deze werken vormen het laatste luik van een reeks vernieuwingswerken in de omgeving van de witte wijk aan de buitenzijde van de Singel”, vertelt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. “Binnen het gedeelte tussen de slagboom en de Grote Ring leggen we een nieuwe stoep en een verhoogd fietspad langs beide zijden van de rijweg aan. Als laatste wordt ook de toplaag van de rijweg er vernieuwd. De stoep die we eerder al aanlegden tussen de Kanunnik Melinlaan en het parkje trekken we verder door langsheen de woningen tot aan de slagboom. Het stukje straat langs het parkje, dat vandaag afgesloten is met behulp van paaltjes, breken we op. We vervangen dit door groen, zodat het parkje uitbreidt. Wel voorzien we er een stoep langsheen de woningen.”

Vlotte verbinding met Ikea-site

“De stoepen in de Biezenstraat verkeren al een tijdje in slechte staat en de fietssuggestiestroken waren er fel vervaagd”, vult schepen van Mobiliteit Marc Schepers aan. “We leggen er nu verhoogde fietspaden aan die zorgen voor een veilige verbinding met de Ikea-site. De nieuwe fietspaden in de Biezenstraat gaan mogelijk ook onderdeel uitmaken van de fietssnelweg F74, die loopt van Hamont naar Sint-Truiden. Wellicht gaat die fietssnelweg parallel lopen met de spoorlijn doorheen Kuringen-Heide, vervolgens langs de gevangenis en het recyclagepark via de Grote Ring en de Biezenstraat de Ikea-site bereiken en nadien de spoorlijn richting Alken volgen. Maar momenteel liggen er een aantal scenario’s op tafel. In samenspraak met een aantal andere partners zoals het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Provincie Limburg , Infrabel en het Agentschap Natuur en Bos wordt een definitief tracé gekozen.”

Geen verkeer tijdens werkuren

In totaal duren de werken zo’n acht tot tien weken. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, wordt het autoverkeer binnen de werfzone beperkt en geldt er tijdens de werkuren van 7 tot 18 uur een parkeerverbod. Voor doorgaand verkeer, fietsers en het busverkeer is een omleiding voorzien. Deze loopt via de Sint-Truidersteenweg en de Grote Ring. De bushalte in de Biezenstraat wordt tijdelijk niet bediend. Voor en na de werkuren kan plaatselijk verkeer aan een aangepaste snelheid doorheen de werfzone.