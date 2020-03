Bibliotheek Hasselt Limburg lanceert coronavrije uitleenservice Emelie Wojcik

17 maart 2020

17u04 0 Hasselt Net zoals andere openbare instellingen sluit Bibliotheek Hasselt Limburg de deuren tijdens de coronacrisis. Maar om boekenwurmen tijdens de quarantaine toch van hun essentiële leesvoer te voorzien, start de bibliotheek vanaf dinsdag 17 maart met de coronavrije uitleenservice ‘Grab & Go’.

Met Grab & Go kunnen fervente bibliotheekgangers van op afstand materialen zoals boeken, dvd’s en platen reserveren en ze vervolgens op een veilige manier afhalen aan het gebouw. Let wel: elk geldig lid van de bibliotheek heeft per uitleenbeurt recht op maximum vijf stuks.

Om de werking van de uitleenservice vlot te laten verlopen, raadt het personeel aan om eerst de online catalogus van de bibliotheek te raadplegen, alvorens een aanvraag in te dienen. Vervolgens maak je een verlanglijstje en stuur je die door naar het mailadres van de bibliotheek. Bij het afhalen krijg je jouw bestelling enkel mee op vertoon van het bestelnummer.

Verder blijft het om hygiënische onmogelijk om de materialen in te leveren. Daarom worden alle uitgeleende spullen automatische verlengd tot 19 april of krijgen ze een nieuwe uitleentermijn van zes weken.