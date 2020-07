Bezoekers van Limburgse containerparken moeten voortaan mondmasker dragen Emily Nees

28 juli 2020

09u41

Bron: Limburg.net 0 Hasselt Limburg.net roept een mondmaskerverplichting in het leven. Zo moet je vanaf vandaag een mondkapje dragen als je naar één van de recyclageparken gaat.

Wie naar een Limburgs containerpark trekt, vergeet beter geen mondkapje. Limburg.net heeft namelijk via haar website bekend gemaakt dat het verplicht is om er eentje te dragen. “We vragen aan alle bezoekers om deze richtlijn te respecteren in het belang van hun eigen gezondheid en deze van de andere aanwezige bezoekers en de recyclageparkwachters”, klinkt het.

Uiteraard blijven de reeds genomen voorzorgsmaatregelen gelden. Zo is het belangrijk om anderhalve meter afstand te bewaren van anderen, blijft je best zo veel mogelijk in de wagen zitten en mogen slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd het containerpark betreden.