Bezoekers en medewerkers verlaten 't Scheep voor grote oefening Lien Vande Kerkhof

24 oktober 2019

17u41 0 Hasselt Alle bezoekers en medewerkers moesten donderdagmiddag stadhuis 't Scheep verlaten voor een grote evacuatieoefening. “We vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van alle procedures, in geval van een brand of een andere calamiteit in onze gebouwen”, vertelt burgemeester Steven Vandeput.Iedereen wegbegeleid naar het nabijgelegen Capucienenplein.

Het stadhuis is een publiek gebouw waar dagelijks heel wat mensen over de vloer komen. “We nemen onze verantwoordelijkheid om stadsmedewerkers goed te trainen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig buiten kan geraken”, zegt Vandeput. “De oefening verliep vlot en de opgestelde procedure blijkt efficiënt. Het voltallige personeel en alle bezoekers werden vlot geëvacueerd naar het Capucienenplein. Omstreeks 14.45 uur kon iedereen het gebouw opnieuw betreden en kon ook de dienstverlening hervat worden. De impact op de normale werking was minimaal.”

Brandende elektrische fiets

Het was niet voor het eerst dat de stads- en OCMW-diensten een evacuatieoefening hielden. Een jaar geleden, kort na de verhuis, vond er al een soortgelijke oefening plaats. Volgens het evacuatiescenario van vandaag was er brand ontstaan in de fietskelder van ’t Scheep, nadat een batterij van een elektrische fiets vuur vatte. De Kezerreme op de site moest niet ontruimd worden. De evacuatie verliep volgens de opgestelde procedures en binnen de voorziene timing.