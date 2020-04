Bewoners zorgcentrum Covida-De Zegge videobellen met idool Herbert Verhaeghe Emelie Wojcik

09 april 2020

18u01 38 Hasselt Door de coronacrisis verblijven de negen bewoners met lichte mentale handicap en gedragsproblemen nu al vier weken in het zorgcentrum Covida-De Zegge. Hoewel het verzorgend personeel allerlei manieren bedenkt om de bewoners bezig te houden, kon iedereen wel een opkikker gebruiken. En dus werd zanger en presentator Herbert Verhaeghe ingeschakeld. Weliswaar vanop een veilige afstand.

“Momenteel is het centrum de tweede thuis van onze negen bewoners”, zegt begeleidster Tine Joos. “We spelen spelletjes met hen, koken samen en we gaan wandelen en fietsen. “Ook de televisie staat vaak steevast op Ment TV omdat onze bewoners houden van Nederlandstalige muziek. Als die zender opstaat, zingen en dansen de bewoners uitbundig mee. Bovendien zijn de presentatoren van die zender hier de sterren van het scherm. Zo kwam collega-opvoedster Lize Segers op het idee om entertainmentbedrijf House of Entertainment te contacteren om op die manier ervoor te zorgen dat de bewoners een briefje zouden krijgen van een van de schermgezichten. Maar dat initiatief nam plots een andere, betere wending.”

De bewoners kregen woensdag ineens een pakketje aangeleverd van zanger en presentator Herbert Verhaeghe, voor de bewoners bekend van Ment TV. Hij had voor alle bewoners en begeleiders een gepersonaliseerde kaart met handtekening, zijn nieuwe album ‘Horen, Zien, Zingen’ en tonnen snoep. Maar de grootste verrassing was misschien wel de Skype-sessie die de zanger samen met de begeleiders zonder medeweten van de bewoners op poten had gezet.

Videogesprek

“Toen ik hun verhaal hoorde, heb ik geen seconde getwijfeld en onmiddellijk mijn medewerking toegezegd”, zegt Verhaeghe. “Met het personeel had ik afgesproken om de leefgemeenschap te verrassen met een Skype-sessie van bijna twintig minuten. Groot was hun verbazing toen ze mij op het computerscherm zagen verschijnen. We waren allemaal ontroerd. “Een dame vertelde me hoe mooi ze het album vond. Iemand anders zei dan weer dat hij zijn moeder mist, dat raakt mij allemaal enorm.”

Tine Joos vult aan: “Toen Herbert een applaus vroeg voor ons zorgteam, klapten ze allemaal luid en lang mee en die dankbaarheid raakte ook ons allen.”