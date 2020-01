Bewoners vergelijken proefopstellingen om verkeerssituatie te verbeteren: straten met eenrichtingsverkeer scoren goed, snelheidsremmers minder EWH

20 januari 2020

16u58 0 Hasselt Stad Hasselt organiseerde van midden december 2019 tot begin januari 2020 een rondvraag bij de inwoners van Kuringen-centrum, Kuringen-Heide, Berkenveld en Kiewit. Daarmee polste het bestuur naar hun mening over de proefopstellingen die op verschillende plaatsen de moeilijke verkeerssituatie trachtten op te lossen. Vooral de invoering van eenrichtingsverkeer wordt positief onthaald. Snelheidsremmers zijn dan weer minder populair.

Maar liefst 788 inwoners gingen in op de bevraging van de stad Hasselt en gaven hun mening over de proefopstellingen in Kuringen-centrum, Kuringen-Heide en Berkenveld. Bovendien werden er tijdens de rondvraag metingen uitgevoerd op meer dan dertig locaties in en rondom het betrokken gebied. Zo kon de feedback van de inwoners getoetst worden aan meetbare verkeersinformatie zoals bijvoorbeeld het aantal auto’s dat de proefopstellingen dagelijks passeert.

Kuringen-centrum

Vooral in Kuringen-centrum leek de invoering van eenrichtingsverkeer een populaire oplossing. Zo vond 58 procent van de bevraagden dat de woonkwaliteit en de veiligheid in de Joris van Oostenrijkstraat verhoogd was sinds auto’s er nog maar langs één kant mochten inrijden. Bovendien bleek uit de metingen dat die maatregel dagelijks voor gemiddeld 700 voertuigen minder zorgde. Het eenrichtingsverkeer in de Larestraat kreeg dan weer de bijstand van 46 procent van de bevraagden en leverde dagelijks gemiddeld 360 voertuigen minder op.

De snelheidsremmers op de Grote Baan konden daarentegen minder inwoners overtuigen. Slechts zes procent vond de remmers een geschikte oplossing, anderen gaven dan weer aan dat ze te dicht bij elkaar stonden en zelfs onveilige situaties veroorzaakten. Ook in de Crutzenstraat bleken de snelheidsremmers geen succes. Daar gaf 33 procent zelfs te kennen dat ze te gevaarlijk zijn voor fietsers. In de Diepstraat en Overdemerstraat zouden de remmers dan weer meer filevorming veroorzaken.

Kuringen-Heide

Hoewel de snelheidsremmers misschien niet werkten in het centrum, krijgt deze maatregel op Kuringen-Heide meer bijval. Wel is duidelijk dat inwoners een optimalisatie willen van de remmers in de Gebrandestraat.

Berkenveld

Op de Ranonkelstraat zorgt het eenrichtingsverkeer dan weer voor gemiddeld 1.000 voertuigen minder per dag. Diezelfde maatregel blijkt echter geen meerwaarde te hebben op de Henri Dunantlaan en de Schrijbroekstraat. Net zoals de snelheidsremmers in de Berkenlaan en de Europalaan, hoewel die laatste toch net iets positiever onthaald worden.

Oplossing

Door de bevraging heeft het stadsbestuur een genuanceerd beeld gekregen van de huidige situatie. “Mensen zijn kritisch over sommige proefopstellingen en de meetresultaten geven hun gelijk, daar grijpen we ook in. Over andere proefopstellingen zijn mensen dan weer positief”, zegt Marc Schepers, schepen van Mobiliteit (RoodGroen+). “De meetresultaten tonen aan dat we het verkeersprobleem in sommige straten kunnen verkleinen”, verduidelijkt Schepers. De mobiliteitsdienst gaat de komende weken in gesprek met de verschillende wijkcomités en daar wordt samen bekeken wat de volgende stappen zijn.”