Bewoners van Borggraaf krijgen meer buitenruimte na sloop oude jeugdlokalen Giulia Latinne

23 september 2020

17u48 0 Hasselt Deze week start de sloop van de oude jeugdlokalen in de Hasseltse Borggravevijversstraat. Die hebben sinds de verhuis van speelpleinwerking Zowiezo geen functie meer en verkeren in slechte staat. De werken duren tot eind oktober, waarna het terrein van de Borggraaf extra buitenruimte wordt voor de bewoners.

In 2016 verhuisde speelpleinwerking Zowieso naar de nieuwe jeugdlokalen aan de Kiewitstraat. In het verleden gingen de jeugdactiviteiten door aan de Borggravevijversstraat, maar daar zijn de lokalen te klein geworden en verouderd. Stad Hasselt beslist daarom om de verlaten jeugdlokalen aan de Borggraaf te slopen. “Ook omdat we verkommering en vandalisme willen voorkomen”, benadrukt schepen van Gebouwen Laurence Libert.

Afgelopen maandag zijn de voorbereidende werken op het terrein alvast gestart. “Net als vele huizen die voor de jaren tachtig gebouwd zijn, werden ook bij de bouw van de lokalen asbesthoudende materialen gebruikt”, informeert Libert. “Die materialen verwijdert de aannemer eerst en dat zonder boren of slijpen en met respect voor de wettelijk opgelegde voorzorgsmaatregelen. Daardoor is er geen risico op verspreiding van asbestvezels. Daarna beginnen de grote sloopwerken”, aldus Libert.

De werken op het terrein zullen zo’n drie à vier weken duren, tot eind oktober. De werfzone wordt gedurende die periode afgesloten om de veiligheid te garanderen. Wanneer de werken voltooid zijn, wordt het terrein van de Borggraaf extra buitenruimte voor de bewoners.