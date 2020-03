Bewoners en personeel woonzorgcentrum Katharinadal besmet met coronavirus Emelie Wojcik

27 maart 2020

12u23 0 Hasselt In het Hasseltse woonzorgcentrum Katharinadal zijn zeven personeelsleden besmet met het coronavirus. Aangezien ook negen bewoners symptomen van het virus vertonen, verblijven alle bewoners momenteel in isolatie op hun kamer. Eén bewoner testte voorlopig positief op het virus.

Voorlopig ondervinden negen bewoners verschillende symptomen zoals hoesten, koorts en heesheid. “Al waren er vrijdagochtend nog maar twee personen met koorts”, vertelt Caroline Vercauteren, communicatieverantwoordelijke van Katharinadal. “Voorlopig testte één bewoner positief op het coronavirus. Die persoon kwam terecht in het ziekenhuis na een val en werd uit voorzorg getest op het virus. Momenteel verblijft de bewoner dus in het ziekenhuis voor de behandeling van de val en corona.”

“Maar natuurlijk volgen we de situatie op de voet. Daarom gaan we willekeurig vier bewoners testen op het virus. Het gaat hierbij om personen met verschillende profielen: iemand die vaak de cafétaria bezoekt, nog een andere die regelmatig in de dagzaal vertoeft... Zo krijgen we een beeld van welke bewoners met elkaar in contact zijn gekomen.”

In totaal hebben ook elf medewerkers van het woonzorgcentrum coronagerelateerde symptomen. “Daarvan testten zeven personen positief op het virus. Zij verblijven momenteel thuis. Ook de overige vier medewerkers blijven uit voorzorg preventief thuis. Ondertussen is er voldoende vervanging voorzien.”

Communicatie

Eerder deze week kreeg het woonzorgcentrum van enkele familieleden van bewoners het verwijt onvoldoende te communiceren over de situatie. “Een natuurlijke reactie”, aldus Vercauteren. “Ik denk dat je in zo’n uitzonderlijke situatie als familielid in paniek geraakt en dat elke vorm van communicatie tekortschiet. Nochtans hebben we vanaf de eerste coronabesmetting op 14 maart alle familieleden persoonlijk opgebeld en sturen we voortdurend updates over de situatie. Daarnaast bezorgen we steeds de post van familieleden aan onze bewoners en organiseren we sinds 18 maart dagelijks videogesprekken om het contact met de buitenwereld te garanderen.”