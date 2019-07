Bewel gaat moderniseren: “Nu ook technologisch moeilijke opdrachten haalbaar” Marco Mariotti

19 juli 2019

18u20 0 Hasselt Maatwerkbedrijf Bewel gaat een technologische versnelling hoger schakelen. De medewerkers zullen binnenkort met ‘cobots' kunnen werken, slimme toestellen die fungeren als een derde hand. “Zo kunnen we iedereen kansen blijven geven, ook wanneer klanten aankloppen met complexere opdrachten.”

Complexe taken uit elkaar rafelen tot eenvoudige, repetitieve taken op maat van haar medewerkers: dat is dagelijkse koek binnen Bewel. Om dit proces te ondersteunen, trekt het maatwerkbedrijf vanaf nu volop de kaart genaamd ‘R&D’. “Naast het ‘smart’ organiseren van onze werkposten gaat het ook over het gebruik van cobots”, zegt directeur Johan Bongaerts. “Dat zijn robots die als een soort derde hand meehelpen in het productieproces. Ten derde onderzoeken we welke rol augmented reality (AR) en virtual reality (VR) kunnen spelen op de werkvloer. En ten slotte experimenteren we met cognitieve hulpmiddelen.”

Samenwerking met Arkite en Mosa RT

In samenwerking met technologiebedrijf Arkite en de technische school Mosa RT uit Maaseik werd een cognitief hulpmiddel op maat van Bewel uitgewerkt. “De technologie maakt een complexe taak – in dit geval een stuurkast assembleren – behapbaar voor de Bewel-medewerkers", zegt Jan Vrancken van Arkite. “Op het scherm krijg je bij elke stap eenvoudige werkinstructies te lezen, vergezeld van een foto of filmpje. De software licht met kleurvlakken het materiaal op dat in elke stap nodig is. Het systeem controleert optisch of je een bepaalde handeling juist hebt uitgevoerd, waarna je automatisch naar de volgende stap overgaat.”

Meer zelfvertrouwen

Bewel wil na een testperiode de technologie integreren in de productielijn. “De software helpt de collega’s om comfortabel meerdere handelingen uit te voeren, ondanks hun beperking. Het geeft een boost aan hun zelfvertrouwen, omdat ze zo complexe opdrachten toch tot een goed eind kunnen brengen. Die upgrade is nodig, want we voelen aan dat klanten met almaar ingewikkeldere vragen bij ons aankloppen. Dankzij technologie kunnen we iedereen kansen blijven geven, ook de doelgroepmedewerkers die van nature wat minder vaardig zijn.”

Bewel investeert 25.000 euro in de proefopstelling. En ook in de toekomst maakt het maatwerkbedrijf middelen vrij voor R&D. Bewel heeft 2.000 medewerkers en negen vestigingen, verspreid over de provincie. Het bedrijf is meteen de derde grootste werkgever én het grootste productiebedrijf van Limburg.