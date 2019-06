Bettie Elias schrijft haar misdaaddebuut: “Iedereen is in staat om moord te plegen” Dirk Selis

02 juni 2019

17u04 0 Hasselt ‘Het tuinfeest’ is het misdaaddebuut van Bettie Elias. Zij werkte vijfentwintig jaar in de communicatiewereld, maar schrijven bleef altijd haar passie. Als gevierd en meermaals bekroond jeugdauteur van meer dan dertig boeken ging Bettie Elias geen enkel taboe uit de weg. Met deze eerste psychologische misdaadroman toont Elias opnieuw haar talent voor sterke observaties en levensechte karakters.

Voor haar veertigste verjaardag organiseert Cleo een tuinfeest dat perfect moet zijn. Alles zit mee. Het is een zwoele zomeravond, al de vrienden zijn er, de champagne vloeit rijkelijk. Tot Laura, de dochter van hun beste vrienden Tessa en Thomas, spoorloos blijkt te zijn. Wanneer Laura de volgende ochtend dood wordt aangetroffen, wijst alles op een ongeluk. De vriendengroep zoekt steun bij elkaar. Ieder gaat op zijn manier om met het plotse verlies. Maar Tessa stelt zich steeds meer vragen over de dood van haar dochter. Haar zoektocht zet de vriendschap onder druk. Wat gebeurde er werkelijk tijdens het tuinfeest?

Waargebeurd

“Iedereen is in staat om een moord te plegen”, zegt auteur Bettie Elias. “Het gaat erom in welke situatie iemand terechtkomt, wat de drijfveren zijn. Ik ben geboeid door de waargebeurde misdaadverhalen die ik in de krant lees en verdiep me dan graag in wat daders zo ver gedreven heeft.” Bij Elias staan de drijfveren en de achterliggende psychologie van de personages centraal. De hoofdpersonen in ‘Het tuinfeest’ zijn bij haar geen rechercheurs of psychologen, maar de omgeving van het slachtoffer, de dader en de moeder, die zich niet neerlegt bij de vaststelling dat alles wijst op een ongeluk. “Ik heb me altijd afgevraagd hoe ik zelf zou reageren als een van mijn kinderen zoiets zou overkomen. Zou ik me zomaar neerleggen bij een conclusie dat iets een ongeval was? Ik identificeer me daarom het meest met Tessa, de moeder van slachtoffer Laura. Tessa heeft haar twijfels over de doodsoorzaak van haar dochter. Haar man Thomas wil verder met hun leven en ergert zich aan het feit dat Tessa Laura’s dood verder wil onderzoeken. De journaliste in Tessa zet echter door. Ze begint te graven in de omgeving van Laura. En dat zorgt voor onrust binnen de vriendengroep.”

Schrijfstage

Speelt ‘Het tuinfeest’ zich af in Vlaanderen? “Het kan zich in Vlaanderen afspelen,” zegt Elias, “maar het kan ook een andere plek zijn. Het boek speelt zich af in de typische rand rond een stad, zoals je die zowel in Vlaanderen, in Nederland of elders in de wereld tegenkomt. Mensen die het goed hebben in hun mooie huizen, maar die toch nooit helemaal gelukkig zijn.” Bettie Elias wil het niet bij dit ene boek laten: “Ik heb meer dan dertig jeugdboeken geschreven, in het begin was dat na lange werkdagen en nadat de kinderen in bed lagen. Sinds ik uit het beroepsleven ben gestapt, heb ik wat meer tijd. Mijn laatste jeugdboek ‘De lege schommel’ is nu aan zijn derde druk toe. Maar ik vond dat het tijd was voor iets anders. Intussen ben ik al aan mijn volgend misdaadboek bezig. Ik ben net terug van een schrijfstage in Portugal met de bekende Nederlandse thrillerauteur Marelle Boersma. In mijn volgende boek staat een ontvoering centraal. Maar je weet natuurlijk nooit waar een boek je naartoe brengt, wees dus niet verrast als die ontvoering ineens iets heel anders blijkt te zijn!”

‘Het tuinfeest’ is uitgegeven door Houtekiet en ligt al in de boekhandel.